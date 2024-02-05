Почему нужно поливать орхидеи лимонным соком: эксперты советуют воспользоваться лайфхаком
Орхидеи – это изысканные цветы, украшающие любой дом. Однако они могут быть требовательны в уходе, особенно когда это касается их полива.
К счастью, существует бесхитростный трюк, который поможет вам сохранить ваши орхидеи здоровыми и пышными – это полив растений лимонным соком.
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Почему лимонный сок полезен для орхидей?
Лимон содержит множество витаминов и минералов, которые также полезны для растений. Он обладает бактерицидными свойствами, содержит витамин С и группы B, а также калий и магний.
Поскольку орхидеи любят кислую почву, полив лимонным соком создает для них оптимальные условия. Также лимонный сок предотвращает загнивание корней и стимулирует их рост.
Сок лимона дает орхидеи необходимые питательные вещества для цветения и повышает стойкость к вредителям.
Как поливать орхидеи лимонным соком:
Смешайте 100 мл лимонного сока с 3 литрами воды. Налейте раствор в миску. Поместите в нее горшок с орхидеей на 30 минут. Затем извлеките горшок из блюдца, вытрите остатки жидкости и поставьте его на обычное место.
Повторяйте эту процедуру раз в неделю летом и один раз в две недели зимой.
Важно: не поливайте орхидею лимонным соком чаще раза в неделю, иначе вы можете повредить корни. Также убедитесь, что вода комнатной температуры.
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