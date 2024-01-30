Почему нужно с осторожностью использовать кондиционер на режиме обогрева зимой: вы будете удивлены

В холодное время года в жилых помещениях часто бывает холодно. Чтобы согреться, некоторые люди используют кондиционер в режиме обогрева. Но безопасно ли это?

Эксперты утверждают, что да, можно, но с определенными ограничениями. Об этом пишет Vikna.

Старые модели кондиционеров предназначены исключительно для охлаждения воздуха летом. Но современные сплит-системы могут использоваться и для обогрева. Главное – придерживаться рекомендаций производителя.

Обычно кондиционер можно использовать для обогрева, если температура воздуха за окном не ниже -5 градусов. Обладатели инверторных кондиционеров могут использовать технику для обогрева и при температуре до -15 градусов.

Однако даже если кондиционер можно использовать для обогрева зимой, не стоит делать это постоянно. Это может привести к его преждевременному износу.

Кондиционер лучше подходит для временного обогрева помещения, например, если вы пришли вечером домой и хотите быстро согреться.

Напомним, мы уже писали, что делать, если начал протекать кондиционер.

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