Почему обеденный стол не может быть без скатерти: приметы

В древности стол был священным алтарем, где все члены семьи собирались. Он мог объединить домочадцев, укрепить кровные связи и наладить мир в семье.

Как пишет Pixel, стол также считали "рукой Божией", а еда, которую на него ставили, была милостью Всевышнего. Поэтому за нее нужно было благодарить.

Неудивительно, что обеденный стол – сакральный предмет быта украинцев и вокруг него образовалось немало примет и предрассудков. К примеру, нельзя сбрасывать рукой крошки со стола, а если ножки начали шататься – к болезни.

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Оставить стол без скатерти – не к добру, поскольку так вы назовете разлад в семью. В таком случае у семьи будут возникать конфликты из-за того, что столу будет неуютно.

Для женщин это может принести проблемы в личной жизни, а для семьи – проблемы с деньгами. Недаром существует обряд для изобилия, когда именно под скатерть кладут монеты, чтобы было процветание и деньги в семье.

Помимо этого, пустой стол может тормозить домочадцев по делам.

Раньше мы писали о том, какие приметы и предрассудки связаны с приходом гостей, и почему люди желают здоровья, когда другие люди чихают.

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