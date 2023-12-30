Почему орхидеи выращивают в прозрачных горшках: советы опытных цветоводов

Почему орхидеи нужно выращивать в прозрачных горшках

Прозрачные горшки для орхидей не только эстетически привлекательны, но и важны для успешного цветения растения. Освещение и полив играют решающую роль в этом процессе.

Следуя этим простым правилам, которыми поделились на сайте prostoway, вы сможете вырастить здоровые и цветущие орхидеи, которые дополнят ваш интерьер.

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Освещение

Орхидеи нуждаются в ярком, но рассеянном свете. Лучшее место для них – подоконник, выходящий на восток или запад. Избегайте размещения растения в прямых солнечных лучах, так как это может привести к ожогам.

Дневной световой период для орхидей должен занять от 12 до 16 часов. В зимнее время, когда световой день короткий, можно использовать фитолампу для дополнительного освещения.

Полив

Орхидеи не любят излишнего полива. Лучше поливать их редко, но обильно, чтобы вода полностью промочила корневую систему. После полива оставьте воду в поддоне на 15-30 минут, а затем слейте ее.

Корни орхидей фотосинтезируют, поэтому для их нормального развития и роста необходим свет. Прозрачные горшки позволяют корням получать необходимое количество света. Использование непрозрачных горшков может привести к загниванию корней и гибели растения.

Дополнительные советы

Используйте специальный субстрат для орхидей, хорошо пропускающий воздух и воду.

Подпитывайте орхидеи специальными удобрениями для орхидей 1 раз в месяц в период активного роста.

Пересаживайте орхидеи по мере роста, когда корни полностью заполнят горшок.

Напомним, что в большинстве своем комнатные растения вполне безопасны, но некоторые из них – токсичны для детей и животных. Токсическими могут быть листья, сок или луковицы.

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