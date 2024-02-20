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Почему плодовые деревья высыхают после зимы: советы опытных садоводов

Игорь Романько

Почему засыхают фруктовые деревья

Усыхание деревьев – распространенная проблема, которая может постигнуть как старые, так и молодые саженцы. Чтобы спасти растение, важно правильно определить причину его упадка.

Усыхание – это не всегда приговор, пишет prostoway. Определив причину и приняв правильные меры, вы можете спасти дерево и вернуть ему жизнь.

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1. Переувлажнение:

  • Некоторые садоводы, заметив усыхание, начинают усиленно поливать дерево, полагая, что ему не хватает влаги.
  • На самом деле, чрезмерное увлажнение может быть столь же вредным, как и засуха.
  • Если грунтовые воды находятся близко к поверхности, корни дерева могут отключать и загнивать, что приводит к усыханию.
  • Грибковые заболевания также чаще поражают деревья в переувлажненной почве.
  • Эта проблема более актуальна для старых деревьев, ведь их корневая система разрастается глубоко в землю.

2. Морозные повреждения:

  • Сильные морозы могут привести к растрескиванию коры, что делает дерево уязвимым к вредителям и болезням.
  • В результате повреждения коры дерево теряет влагу и сохнет.
  • Молодые саженцы более подвержены морозным повреждениям, ведь их стволы еще недостаточно одеревенели.

3. Вредители:

  • Личинки майских жуков и другие насекомые могут повреждать корни деревьев, что приводит к их ослаблению и усыханию.
  • Грызуны также вредят саженцам, подгрызая корни и кору.

Что делать, если дерево усыхает:

  • Определите причину: внимательно осмотрите дерево, почву вокруг него, проведите тщательный анализ.
  • Меры борьбы:
    • Переувлажнение: отладьте дренаж грунта, сделайте канавы для отвода воды.
    • Морозные повреждения: обработайте раны на коре садовым варом, утеплите стволы молодых деревьев на зиму.
    • Вредители: обработайте дерево инсектицидами, оградите корневую систему от повреждений.

Важно:

  • При обнаружении первых признаков усыхания не медлите с диагностикой и лечением.
  • В сложных случаях рекомендуется обратиться к специалисту-арбористу.
  • Правильный уход за садом поможет вам предотвратить усыхание деревьев и сохранить их здоровье на долгие годы.

Напомним, эксперт назвал зимнее правило обрезки растений "три Д", что привлечет сад к цветению весной.

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