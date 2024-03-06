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Почему подростки курят и что делать родителям

Дмитрий Карпачов

Почему подростки курят и что делать родителям

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К сожалению, курящие подростки — повсеместное явление. Когда ребёнок берёт в руки первую сигарету, ими движут одни мотивы. А когда он выкуривает полпачки в день — совершенно другие. Давайте разбираться, почему подростки начинают курить и продолжают это делать несмотря на просьбы и угрозы родителей. А также что вы можете предпринять, если узнали, что ребёнок начал курить.

Почему подростки начинают курить

Основная причина — желание казаться взрослым, самостоятельно принимающим решения человеком. Но откуда берётся это отчаянное стремление к взрослости? Чтобы ответить на этот вопрос, надо понять, какую психологическую задачу решает ребёнок с помощью сигареты:

  • избавиться от тревоги и/или неуверенности в себе;
  • повысить свой социальный ранг;
  • наладить коммуникацию с конкретным человеком или группой людей;
  • любопытство;
  • следование примеру курящих родителей;
  • скука, которую порождают лень и безделье.

Не всегда ответы лежат на поверхности. Пытаясь понять, почему подростки курят, родители могут истязать вопросами, вмешивать в "расследование" друзей, учителей. Это неверная тактика. Лучше откровенного разговора ничего нет. Но пойдёт ли ребёнок на контакт?

Если практика доверительного общения устоялась в семье, то проблем с выяснением, почему дети курят, не будет. Но тут кроется противоречие: как правило, у тех подростков, которые могут без проблем обсудить с родителями свои тревоги, нет особой тяги к экспериментам с табаком.

Сколько подростков курит: аналитика

По данным на 2015 год, 29,3% учеников старших классов в США ответили, что курили как минимум один раз за предыдущий месяц. Кстати, за последние 20 лет этот показатель снизился на 36,4%. Но при этом общий уровень потребления табака остаётся высоким. Регулярно курят 25,3% старшеклассников и 7,4% учеников средних классов.

В целом по миру каждый день около 2 500 детей пробуют свою первую в жизни сигарету.

Из них 400 человек станут регулярными курильщиками, а почти половина рискуют умереть от этой вредной привычки.

Развитие стойкой зависимости от никотина происходит в более позднем возрасте — с 18 до 26 лет. Но если ребёнок начал курить до совершеннолетия, риск приобщиться к сигаретам выше. Более 50% подростков заявили, что хотели бы бросить курить, но не могут совладать с собой. В итоге 90% постоянных курильщиков заявляют, что первая их сигарета была выкурена в возрасте до 18 лет. В итоге сегодня в мире насчитывается более 3 000 000 подростков, которые курят постоянно и активно (более 10 сигарет в день).

 

Чем опасен никотин для подростков

Дети недостаточно серьёзно относятся к потенциальной угрозе своему здоровью и склонны преуменьшать риски фатальных последствий табакокурения. Но всё же стоит обозначить им, что невинное баловство с сигареткой может нести множество угроз разного характера.

А именно:

  • Потемнение эмали зубов и, как следствие, пародонтоз (вплоть до потери зубов).
  • Хронический кашель с повышенным выделением мокроты.
  • Эмфизема (патологическое расширение лёгких), хронический бронхит, обструкции.
  • Снижение иммунной функции — повышенная восприимчивость к респираторным инфекциям.
  • Одышка даже при лёгких физических нагрузках.
  • Повышение частоты сердечных сокращений и, как следствие, проблемы с сердечно-сосудистой системой.
  • Регулярные головные боли, снижение остроты зрения и слуха, обоняния.
  • Неприятный запах изо рта, от одежды, рук, волос.

Курение кальяна и электронных сигарет

Многие родители задаются вопросом, можно ли курить подросткам кальян или вейп? Ответ кроется в механизме действия электронной сигареты. Для производства дыма используются картриджи с никотином, ароматизаторами и множеством химических веществ. Вдыхая пары вейпа, подросток насыщает свои лёгкие химическим коктейлем, который точно так же содержит никотин, вызывающий зависимость, как и обычная сигарета. Поэтому заверения о безопасности данного устройства — лишь рекламный ход. И разбираться, что делать, если подросток курит вейп, придётся по тем же канонам, что и с сигаретами.

Ошибочное мнение, что кальянный дым не так вреден, как сигаретный, возникло из-за технологии извлечения этого дыма. Он проходит через ёмкость с водой и якобы очищается. Но оценить вред курения кальяна можно наглядно: посмотрите на шланг в разрезе — он весь покрыт чёрным налётом. Точно такой же налёт образуется на лёгких человека, курящего кальян. При этом никаких фильтров в этом приспособлении нет.

Как оказалось, к кальянам и вейпам больше склонны девушки, чем парни. Наверняка всё дело в запахе: после сигарет он не выветривается часами, тогда как запах дыма электронной сигареты может быть даже приятным. А курение кальяна — популярное развлечение в девичьей компании, некий способ инициации в коллективе.

Как родителям понять, что ребёнок курит

Если у вас ребёнок-подросток, то рано или поздно придётся встать перед выбором: надеть розовые очки (спрятать голову в песок и не интересоваться его реальной жизнью) либо попытаться быть в курсе того, что с ним происходит.

Тот факт, что ваш ребёнок может потянуться к сигарете, — практически аксиома. Вопрос в другом: станет ли никотин для него средством для удовлетворения своих целей либо первая сигарета станет последней.

Как понять что ребёнок курит:

1. Спросите.

Только формулируйте вопрос правильно, без манипуляций, нажима и попыток подловить.

2. Наблюдайте.

Курящий человек часто чистит зубы, регулярно стирает одежду, покупает жвачки и спреи для рта.

3. Присмотритесь к окружению.

Если в компании ребёнка кто-то курит, то, вероятно, вашему как минимум предлагали сигареты.

4. Посчитайте расходы.

Прикиньте, сколько вы даёте денег подростку и куда он их тратит. Если постоянно просит ещё — значит, появился источник дополнительных расходов, и вполне возможно, что это сигареты.

5. Оставайтесь рядом.

В течение дня или нескольких дней (на выходные, например) не выпускайте ребёнка из виду. Насторожить должно, если он нервничает, норовит куда-то уйти, напрашивается в магазин или по другим делам, на которые раньше соглашался неохотно.

6. Проверяйте карманы одежды перед стиркой.

В них могут быть не сигареты, а крошки табака, например.

7. Следите за здоровьем.

Сухой кашель, выделение мокроты, непрекращающийся насморк — признаки укоренившейся зависимости от сигарет.

Ещё один вариант как узнать, курит ли ребёнок, — лабораторный. Если не хотите признаваться, что планируете сделать тест на никотин, придумайте другую причину забора мочи или крови.

 

Как отучить подростка от курения

Итак, вы точно определили, что ваш подросток курит: что делать дальше? Для начала — успокоиться. Интерес к курению — это символ некоего этапа жизни, который проходит большинство детей в процессе взросления. Но от ваших правильных действий зависит, будет ли успешно пройдёт этот этап и интерес исчезнет.

Как отучить подростка курить:

Выясните, что он курит. Бывает так, что одними сигаретами дело не ограничивается. В некоторых случаях подростки потребляют абсолютно всё, что под руку попадает: вейп, кальян или даже марихуану. Поэтому прежде чем задаваться вопросом о том, что делать если ребёнок курит, узнайте, что именно он курит.

Расскажите ему, что вы в курсе. Не давите и не устраивайте разбор полётов. От этого будет только хуже: ребёнок окончательно замкнётся в себе, перестанет идти на контакт. Так же и с наказаниями, они приведут к тому, что подросток будет тщательнее скрываться.

Уточните, на какой стадии он находится. Возможно, подросток выкурил 1-2 сигареты и на этом его эксперименты закончились. Но что делать, если ребёнок начинает курить и не реагирует на призывы бросить? Тогда его приобщение к табаку носит более глубокий характер. И, возможно, уже есть зависимость.

Бросайте курить сами. Если вы или кто-либо из членов семьи имеете эту вредную привычку. Нередко родители пытаются понять, как отучить ребёнка курить, но не собираются делать этого сами. Большая ошибка! Тем более что бросать вместе легче.

Разберитесь, какую потребность ребёнок удовлетворяет с помощью сигарет. Возможно, вам понадобится помощь психолога, потому что без знаний и опыта не всегда легко понять сознательные и бессознательные мотивы, которые заставляют искать утешения в табаке. Специалист расскажет, что делать, если подросток курит, а точнее — объяснит, чего ему не хватает с вашей стороны и как восполнить эту недостачу.

Приведите аргументы. Объясните, что сигареты не успокаивают и не помогают решить проблемы. Облегчение, которое возникает после затяжки, наступает именно потому, что тяга к никотину вызывает состояние внутренней тревоги. И если избавиться от вредной привычки, причин нервничать станет меньше.

 

✓ Ещё аргументы. Если собственное здоровье ребёнка мало интересует, то что насчёт неприятного запаха и жёлтых зубов — верных спутников курильщика? Обрисуйте ситуацию на примере влюблённой пары. Что будет, если подросток курит и при этом в кого-то влюбится? Приятно ли будет объекту его симпатий целоваться с курящим человеком?

Приведите хороший пример. Несмотря на распространённость табакокурения в подростковой среде, сейчас существует тренд и на здоровый образ жизни. Кто будет красивее, здоровее и успешнее в социальном плане — субтильный, дурно пахнущий курильщик или сильный, здоровый спортсмен с белоснежной улыбкой? Наверняка вам удастся нащупать нужные триггеры, которые запустят механизм отторжения от сигарет именно у вашего ребёнка.

✓ Поговорите с курильщиком. То есть с человеком, который давно курит. Пусть расскажет, хочет ли он избавиться от зависимости, как она бьёт по здоровью и кошельку, чем оборачивается в социальном плане (не все люди готовы жить и общаться с курильщиками). И если подросток стал курить по чьему-то примеру, то наверняка этот рассказ произведёт на него впечатление.

✓ Хотите испугать — напугайте статистикой. Если ваш подросток начал курить, то наверняка он уже нагуглил последствия увлечения никотином для здоровья. И не испугался. Но чем конкретнее будет ваша информация, тем больший эффект она принесёт. Не бойтесь шокировать ребёнка фотографиями рака губы и пр. Пусть лучше сейчас испугается возможных последствий, чем потом — уже наступивших.

✓ Не впадайте в отчаяние. Бывает так, что мать, которая узнала, что подросток курит, начинает террор в сторону ребёнка (с запретами и моральным давлением), а также в сторону себя: "Я плохая мать, у меня сын/дочь курит!".

Это худший из вариантов действий, потому что ваши уверенность и оптимизм — лучшие помощники в борьбе с вредной привычкой у ребёнка. Запасайтесь ими, а также знаниями детской возрастной психологии.

Составьте план по избавлению от вредной привычки. Займитесь этим вместе с ребёнком. Будьте рядом и поощряйте за успешное движение по пунктам плана. В помощь — специальная литература (тот же Аллен Карр). О таблетках, подавляющих тягу к никотину, можете спросить педиатра. Однако прибегать к ним стоит лишь в крайних случаях и под врачебным контролем.

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Ещё раз хочется призвать родителей не разводить панику, если поняли, что ребёнок курит. От ваших обдуманных и чётких действий будет зависеть, останется ли он с этой привычкой или бросит, едва начавши. Успехов!

Источник:karpachoff.com

Общество