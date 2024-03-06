Почему подростки курят и что делать родителям

БЛОГ

К сожалению, курящие подростки — повсеместное явление. Когда ребёнок берёт в руки первую сигарету, ими движут одни мотивы. А когда он выкуривает полпачки в день — совершенно другие. Давайте разбираться, почему подростки начинают курить и продолжают это делать несмотря на просьбы и угрозы родителей. А также что вы можете предпринять, если узнали, что ребёнок начал курить.

Почему подростки начинают курить

Основная причина — желание казаться взрослым, самостоятельно принимающим решения человеком. Но откуда берётся это отчаянное стремление к взрослости? Чтобы ответить на этот вопрос, надо понять, какую психологическую задачу решает ребёнок с помощью сигареты:

избавиться от тревоги и/или неуверенности в себе;

повысить свой социальный ранг;

наладить коммуникацию с конкретным человеком или группой людей;

любопытство;

следование примеру курящих родителей;

скука, которую порождают лень и безделье.

Не всегда ответы лежат на поверхности. Пытаясь понять, почему подростки курят, родители могут истязать вопросами, вмешивать в "расследование" друзей, учителей. Это неверная тактика. Лучше откровенного разговора ничего нет. Но пойдёт ли ребёнок на контакт?

Если практика доверительного общения устоялась в семье, то проблем с выяснением, почему дети курят, не будет. Но тут кроется противоречие: как правило, у тех подростков, которые могут без проблем обсудить с родителями свои тревоги, нет особой тяги к экспериментам с табаком.

Сколько подростков курит: аналитика

По данным на 2015 год, 29,3% учеников старших классов в США ответили, что курили как минимум один раз за предыдущий месяц. Кстати, за последние 20 лет этот показатель снизился на 36,4%. Но при этом общий уровень потребления табака остаётся высоким. Регулярно курят 25,3% старшеклассников и 7,4% учеников средних классов.

В целом по миру каждый день около 2 500 детей пробуют свою первую в жизни сигарету.

Из них 400 человек станут регулярными курильщиками, а почти половина рискуют умереть от этой вредной привычки.

Развитие стойкой зависимости от никотина происходит в более позднем возрасте — с 18 до 26 лет. Но если ребёнок начал курить до совершеннолетия, риск приобщиться к сигаретам выше. Более 50% подростков заявили, что хотели бы бросить курить, но не могут совладать с собой. В итоге 90% постоянных курильщиков заявляют, что первая их сигарета была выкурена в возрасте до 18 лет. В итоге сегодня в мире насчитывается более 3 000 000 подростков, которые курят постоянно и активно (более 10 сигарет в день).

Чем опасен никотин для подростков

Дети недостаточно серьёзно относятся к потенциальной угрозе своему здоровью и склонны преуменьшать риски фатальных последствий табакокурения. Но всё же стоит обозначить им, что невинное баловство с сигареткой может нести множество угроз разного характера.

А именно:

Потемнение эмали зубов и, как следствие, пародонтоз (вплоть до потери зубов).

Хронический кашель с повышенным выделением мокроты.

Эмфизема (патологическое расширение лёгких), хронический бронхит, обструкции.

Снижение иммунной функции — повышенная восприимчивость к респираторным инфекциям.

Одышка даже при лёгких физических нагрузках.

Повышение частоты сердечных сокращений и, как следствие, проблемы с сердечно-сосудистой системой.

Регулярные головные боли, снижение остроты зрения и слуха, обоняния.

Неприятный запах изо рта, от одежды, рук, волос.

Курение кальяна и электронных сигарет

Многие родители задаются вопросом, можно ли курить подросткам кальян или вейп? Ответ кроется в механизме действия электронной сигареты. Для производства дыма используются картриджи с никотином, ароматизаторами и множеством химических веществ. Вдыхая пары вейпа, подросток насыщает свои лёгкие химическим коктейлем, который точно так же содержит никотин, вызывающий зависимость, как и обычная сигарета. Поэтому заверения о безопасности данного устройства — лишь рекламный ход. И разбираться, что делать, если подросток курит вейп, придётся по тем же канонам, что и с сигаретами.

Ошибочное мнение, что кальянный дым не так вреден, как сигаретный, возникло из-за технологии извлечения этого дыма. Он проходит через ёмкость с водой и якобы очищается. Но оценить вред курения кальяна можно наглядно: посмотрите на шланг в разрезе — он весь покрыт чёрным налётом. Точно такой же налёт образуется на лёгких человека, курящего кальян. При этом никаких фильтров в этом приспособлении нет.

Как оказалось, к кальянам и вейпам больше склонны девушки, чем парни. Наверняка всё дело в запахе: после сигарет он не выветривается часами, тогда как запах дыма электронной сигареты может быть даже приятным. А курение кальяна — популярное развлечение в девичьей компании, некий способ инициации в коллективе.

Как родителям понять, что ребёнок курит

Если у вас ребёнок-подросток, то рано или поздно придётся встать перед выбором: надеть розовые очки (спрятать голову в песок и не интересоваться его реальной жизнью) либо попытаться быть в курсе того, что с ним происходит.

Тот факт, что ваш ребёнок может потянуться к сигарете, — практически аксиома. Вопрос в другом: станет ли никотин для него средством для удовлетворения своих целей либо первая сигарета станет последней.

Как понять что ребёнок курит:

1. Спросите.

Только формулируйте вопрос правильно, без манипуляций, нажима и попыток подловить.

2. Наблюдайте.

Курящий человек часто чистит зубы, регулярно стирает одежду, покупает жвачки и спреи для рта.

3. Присмотритесь к окружению.

Если в компании ребёнка кто-то курит, то, вероятно, вашему как минимум предлагали сигареты.

4. Посчитайте расходы.

Прикиньте, сколько вы даёте денег подростку и куда он их тратит. Если постоянно просит ещё — значит, появился источник дополнительных расходов, и вполне возможно, что это сигареты.

5. Оставайтесь рядом.

В течение дня или нескольких дней (на выходные, например) не выпускайте ребёнка из виду. Насторожить должно, если он нервничает, норовит куда-то уйти, напрашивается в магазин или по другим делам, на которые раньше соглашался неохотно.

6. Проверяйте карманы одежды перед стиркой.

В них могут быть не сигареты, а крошки табака, например.

7. Следите за здоровьем.

Сухой кашель, выделение мокроты, непрекращающийся насморк — признаки укоренившейся зависимости от сигарет.

Ещё один вариант как узнать, курит ли ребёнок, — лабораторный. Если не хотите признаваться, что планируете сделать тест на никотин, придумайте другую причину забора мочи или крови.

Как отучить подростка от курения

Итак, вы точно определили, что ваш подросток курит: что делать дальше? Для начала — успокоиться. Интерес к курению — это символ некоего этапа жизни, который проходит большинство детей в процессе взросления. Но от ваших правильных действий зависит, будет ли успешно пройдёт этот этап и интерес исчезнет.

Как отучить подростка курить:

✓ Выясните, что он курит. Бывает так, что одними сигаретами дело не ограничивается. В некоторых случаях подростки потребляют абсолютно всё, что под руку попадает: вейп, кальян или даже марихуану. Поэтому прежде чем задаваться вопросом о том, что делать если ребёнок курит, узнайте, что именно он курит.

✓ Расскажите ему, что вы в курсе. Не давите и не устраивайте разбор полётов. От этого будет только хуже: ребёнок окончательно замкнётся в себе, перестанет идти на контакт. Так же и с наказаниями, они приведут к тому, что подросток будет тщательнее скрываться.

✓ Уточните, на какой стадии он находится. Возможно, подросток выкурил 1-2 сигареты и на этом его эксперименты закончились. Но что делать, если ребёнок начинает курить и не реагирует на призывы бросить? Тогда его приобщение к табаку носит более глубокий характер. И, возможно, уже есть зависимость.

✓ Бросайте курить сами. Если вы или кто-либо из членов семьи имеете эту вредную привычку. Нередко родители пытаются понять, как отучить ребёнка курить, но не собираются делать этого сами. Большая ошибка! Тем более что бросать вместе легче.

✓ Разберитесь, какую потребность ребёнок удовлетворяет с помощью сигарет. Возможно, вам понадобится помощь психолога, потому что без знаний и опыта не всегда легко понять сознательные и бессознательные мотивы, которые заставляют искать утешения в табаке. Специалист расскажет, что делать, если подросток курит, а точнее — объяснит, чего ему не хватает с вашей стороны и как восполнить эту недостачу.

✓ Приведите аргументы. Объясните, что сигареты не успокаивают и не помогают решить проблемы. Облегчение, которое возникает после затяжки, наступает именно потому, что тяга к никотину вызывает состояние внутренней тревоги. И если избавиться от вредной привычки, причин нервничать станет меньше.

✓ Ещё аргументы. Если собственное здоровье ребёнка мало интересует, то что насчёт неприятного запаха и жёлтых зубов — верных спутников курильщика? Обрисуйте ситуацию на примере влюблённой пары. Что будет, если подросток курит и при этом в кого-то влюбится? Приятно ли будет объекту его симпатий целоваться с курящим человеком?

✓ Приведите хороший пример. Несмотря на распространённость табакокурения в подростковой среде, сейчас существует тренд и на здоровый образ жизни. Кто будет красивее, здоровее и успешнее в социальном плане — субтильный, дурно пахнущий курильщик или сильный, здоровый спортсмен с белоснежной улыбкой? Наверняка вам удастся нащупать нужные триггеры, которые запустят механизм отторжения от сигарет именно у вашего ребёнка.

✓ Поговорите с курильщиком. То есть с человеком, который давно курит. Пусть расскажет, хочет ли он избавиться от зависимости, как она бьёт по здоровью и кошельку, чем оборачивается в социальном плане (не все люди готовы жить и общаться с курильщиками). И если подросток стал курить по чьему-то примеру, то наверняка этот рассказ произведёт на него впечатление.

✓ Хотите испугать — напугайте статистикой. Если ваш подросток начал курить, то наверняка он уже нагуглил последствия увлечения никотином для здоровья. И не испугался. Но чем конкретнее будет ваша информация, тем больший эффект она принесёт. Не бойтесь шокировать ребёнка фотографиями рака губы и пр. Пусть лучше сейчас испугается возможных последствий, чем потом — уже наступивших.

✓ Не впадайте в отчаяние. Бывает так, что мать, которая узнала, что подросток курит, начинает террор в сторону ребёнка (с запретами и моральным давлением), а также в сторону себя: "Я плохая мать, у меня сын/дочь курит!".

Это худший из вариантов действий, потому что ваши уверенность и оптимизм — лучшие помощники в борьбе с вредной привычкой у ребёнка. Запасайтесь ими, а также знаниями детской возрастной психологии.

✓ Составьте план по избавлению от вредной привычки. Займитесь этим вместе с ребёнком. Будьте рядом и поощряйте за успешное движение по пунктам плана. В помощь — специальная литература (тот же Аллен Карр). О таблетках, подавляющих тягу к никотину, можете спросить педиатра. Однако прибегать к ним стоит лишь в крайних случаях и под врачебным контролем.

____

Ещё раз хочется призвать родителей не разводить панику, если поняли, что ребёнок курит. От ваших обдуманных и чётких действий будет зависеть, останется ли он с этой привычкой или бросит, едва начавши. Успехов!