Почему постельное белье быстро изнашивается: три неочевидные причины

Качественное постельное белье – это инвестиция в ваш комфорт и здоровый сон. Поэтому важно правильно за ней ухаживать, чтобы сохранить ее на долгие годы. Правильная стирка - залог длительной службы постельного белья.

Об этом пишет Радиотрек.

Выбор правильного средства для стирки:

Отдавайте предпочтение стиральному гелю вместо порошка. Гель лучше выполаскивается из ткани, не оставляя жестких следов, и менее вероятно вызовет аллергические реакции.

Выбирайте средство, подходящее для типа ткани вашего постельного белья.

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Правильная загрузка стиральной машины:

Стирайте постельное белье отдельно от других вещей, чтобы предотвратить запутывание и повреждение волокон.

Не перегружайте стиральную машину. Это может привести к тому, что нижнее белье не будет тщательно выстирано.

Режим стирки:

Следуйте рекомендациям на этикетке постельного белья по температурному режиму и режиму стирки.

Используйте деликатный режим для хлопчатобумажных и льняных комплектов.

Сушка:

По возможности сушите постельное белье на открытом воздухе.

При использовании сушильной машины выбирайте щадящий режим.

Не пересушивайте белье, чтобы оно не потеряло мягкость.

Глажка:

Гладьте постельное белье слегка влажной.

Используйте подходящий режим утюга для типа ткани.

Хранение:

Храните постельное белье в сухом и проветриваемом месте.

Используйте вакуумные пакеты для хранения сезонных комплектов.

Следуя этим простым правилам, вы сможете сохранить свое постельное белье мягким, свежим и красивым в течение многих лет.

Напомним, мы уже писали, как правильно стирать постельное белье.

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