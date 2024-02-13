Почему постельное белье быстро изнашивается: три неочевидные причины
Почему постельное белье быстро изнашивается: три неочевидные причины
Качественное постельное белье – это инвестиция в ваш комфорт и здоровый сон. Поэтому важно правильно за ней ухаживать, чтобы сохранить ее на долгие годы. Правильная стирка - залог длительной службы постельного белья.
Об этом пишет Радиотрек.
Выбор правильного средства для стирки:
- Отдавайте предпочтение стиральному гелю вместо порошка. Гель лучше выполаскивается из ткани, не оставляя жестких следов, и менее вероятно вызовет аллергические реакции.
- Выбирайте средство, подходящее для типа ткани вашего постельного белья.
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Правильная загрузка стиральной машины:
- Стирайте постельное белье отдельно от других вещей, чтобы предотвратить запутывание и повреждение волокон.
- Не перегружайте стиральную машину. Это может привести к тому, что нижнее белье не будет тщательно выстирано.
Режим стирки:
- Следуйте рекомендациям на этикетке постельного белья по температурному режиму и режиму стирки.
- Используйте деликатный режим для хлопчатобумажных и льняных комплектов.
Сушка:
- По возможности сушите постельное белье на открытом воздухе.
- При использовании сушильной машины выбирайте щадящий режим.
- Не пересушивайте белье, чтобы оно не потеряло мягкость.
Глажка:
- Гладьте постельное белье слегка влажной.
- Используйте подходящий режим утюга для типа ткани.
Хранение:
- Храните постельное белье в сухом и проветриваемом месте.
- Используйте вакуумные пакеты для хранения сезонных комплектов.
Следуя этим простым правилам, вы сможете сохранить свое постельное белье мягким, свежим и красивым в течение многих лет.
Напомним, мы уже писали, как правильно стирать постельное белье.
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