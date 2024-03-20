Почему пуговицы на мужской и женской одежде расположены на разных сторонах: научная теория

Обычно мужская одежда от женской отличается не только методикой пошива и по фасону, но и той, с какой стороны на рубашке или куртке пришиты пуговицы.

На одежде мужчин они расположены справа, в то время как у женщин они застегиваются слева. Это давняя традиция, которая длится десятилетиями и остается тайной для многих. Но почему так произошло, разбиралось издание IFLScience.

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На первый взгляд это может показаться несколько странным, особенно учитывая, что правши составляют большинство населения. Однако существуют несколько теорий, объясняющих эту разницу в расположении пуговиц.

Одна из наиболее распространенных теорий указывает на то, что это могут иметь военные корни. Согласно этой теории, у мужчин были пуговицы с правой стороны из-за того, что, будучи правшами, они обычно имели оружие (в частности, меч) слева. Такое расположение пуговиц позволяло легче застегивать верхнюю одежду, не препятствуя выхвату оружия.

Теория, поддерживаемая некоторыми историками, утверждает, что женские платья традиционно застегивались слева для того, чтобы слева была возможность застегнуть их одежду кому-то другому. В то время, когда пуговицы были изобретены, они были дорогим предметом, поэтому у богатых женщин были помощники, которые застегивали их платья. Это облегчало процесс застегивания.

Еще одна теория указывает на то, что расположение пуговиц на женской одежде слева было связано с их активным образом жизни. Состоятельные женщины того времени часто ездили верхом на лошадях, и застегивание пуговиц слева предотвращало проникновение холодного воздуха внутрь платья.

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Однако существует также версия, что эти разницы в расположении пуговиц являются лишь пережитком прошлых эпох, которые остались стандартом даже после того, как их практическое значение утратилось.

Несмотря на все эти теории, расположение пуговиц на мужской и женской одежде остается одной из самых известных и загадочных разниц в стиле одежды. И, похоже, эта традиция остается с нами еще долгое время.

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