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Почему с волос быстро смывается краска: 4 основные причины

Цихоцкая Мария

Почему с волос быстро смывается краска: 4 основные причины

Покраска волос – это популярный способ изменить свой образ. Однако чтобы цвет оставался насыщенным и ярким как можно дольше, важно знать, какие факторы могут способствовать его быстрому вымыванию.

Об этом пишет Ukr.media.

Трихологи выделяют четыре основные причины, которые могут привести к выцветанию краски:

  • Пористые волосы. Пористые волосы легко впитывают краску, но также быстро ее отдают. Это связано с тем, что его кутикулы, то есть внешние чешуйки, неплотно прилегают друг к другу.
  • Слишком мягкий краситель. Если краситель не способен проникнуть в глубину волоса, он будет быстро выцветать.
  • Нарушение технологии окрашивания. Если окрашивание производилось неправильно, например, если краску не держали на волосах достаточно времени, цвет также может выцветать быстрее.
  • Неправильный уход за волосами после окрашивания. Шампуни с агрессивными поверхностно-активными веществами могут вымывать краску из волос. Поэтому для окрашенных волос важно использовать специальные средства по уходу, которые помогут сохранить цвет.

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Как избежать выцветания краски?

Чтобы краска для волос оставалась яркой и насыщенной как можно дольше, важно придерживаться следующих рекомендаций:

  • Перед покраской проконсультируйтесь с трихологом. Он поможет вам подобрать правильный краситель и технологию покраски, учитывая тип ваших волос.
  • Используйте шампуни и кондиционеры, специально разработанные для окрашенных волос. Они помогут сохранить цвет и укрепить структуру волос.
  • Избегайте мытья головы каждый день. Частое мытье головы может способствовать быстрому вымыванию краски.
  • Защищайте волосы от солнечных лучей. Солнце может повредить цвет волос и способствовать их выцветанию.
  • Используйте термозащитные средства перед сушкой волос феном или утюгом для волос.

Напомним, мы уже писали, как часто можно красить волосы, чтобы не навредить.

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