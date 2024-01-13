Почему с волос быстро смывается краска: 4 основные причины

Покраска волос – это популярный способ изменить свой образ. Однако чтобы цвет оставался насыщенным и ярким как можно дольше, важно знать, какие факторы могут способствовать его быстрому вымыванию.

Об этом пишет Ukr.media.

Трихологи выделяют четыре основные причины, которые могут привести к выцветанию краски:

Пористые волосы. Пористые волосы легко впитывают краску, но также быстро ее отдают. Это связано с тем, что его кутикулы, то есть внешние чешуйки, неплотно прилегают друг к другу.

Слишком мягкий краситель. Если краситель не способен проникнуть в глубину волоса, он будет быстро выцветать.

Нарушение технологии окрашивания. Если окрашивание производилось неправильно, например, если краску не держали на волосах достаточно времени, цвет также может выцветать быстрее.

Неправильный уход за волосами после окрашивания. Шампуни с агрессивными поверхностно-активными веществами могут вымывать краску из волос. Поэтому для окрашенных волос важно использовать специальные средства по уходу, которые помогут сохранить цвет.

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Как избежать выцветания краски?

Чтобы краска для волос оставалась яркой и насыщенной как можно дольше, важно придерживаться следующих рекомендаций:

Перед покраской проконсультируйтесь с трихологом. Он поможет вам подобрать правильный краситель и технологию покраски, учитывая тип ваших волос.

Используйте шампуни и кондиционеры, специально разработанные для окрашенных волос. Они помогут сохранить цвет и укрепить структуру волос.

Избегайте мытья головы каждый день. Частое мытье головы может способствовать быстрому вымыванию краски.

Защищайте волосы от солнечных лучей. Солнце может повредить цвет волос и способствовать их выцветанию.

Используйте термозащитные средства перед сушкой волос феном или утюгом для волос.

Напомним, мы уже писали, как часто можно красить волосы, чтобы не навредить.

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