Почему собак не стоит кормить сырой пищей: неожиданное объяснение

Ученые из Университета Манчестера обнаружили, что кормление собак сырым мясом может привести к распространению резистентных бактерий, таких как кишечная палочка (E. coli), которые могут передаваться от собак к людям.

Исследователи проверили образцы кала более 600 здоровых домашних собак и обнаружили, что собаки, которых кормили сырым мясом, были более склонны выделять E. coli, стойкую к фторхинолонам (FQ-R). FQ-R E. coli – это опасный штамм бактерий, который может вызвать диарею, инфекции мочевыводящих путей и другие заболевания у людей, говорится в исследовании, опубликованном в журнале One Health.

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Авторы исследования считают, что сырое мясо может быть заражено FQ-R E. coli, поскольку оно часто производится из мяса животных, выращенных на фермах, где используются антибиотики. Антибиотики могут способствовать развитию стойкости к антибиотикам, поскольку они уничтожают чувствительные бактерии, оставляя устойчивые штаммы, которые могут размножаться.

Исследователи рекомендуют владельцам собак, кормящих своих питомцев сырым мясом, рассмотреть возможность перехода на приготовленную пищу или поиск качественного сырого мяса, которое можно приготовить. Они также рекомендуют владельцам собак соблюдать надлежащую гигиену рук, чтобы уменьшить риск распространения FQ-R E. coli.

"Это исследование дает важный сигнал, что кормление собак сырым мясом может иметь потенциальные риски для здоровья как людей, так и собак", — сказал автор исследования доктор Джордан Сили.

Ученые рекомендуют владельцам собак рассмотреть другие варианты питания, чтобы снизить риск возникновения резистентности к антибиотикам.

Ранее учёные сказали, что произойдет с собаками, если исчезнут люди.

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