Почему собака наклоняет голову при разговоре с ней: объяснение экспертов

Почти каждый владелец собаки хотя бы раз мечтал поладить с любимцем его "языком". Но, к сожалению, животные не говорят словами — поэтому нам приходится наблюдать за их поведением, чтобы лучше понять их эмоции и намерения. дела, вспоминаете ли что-нибудь важное — пес внимательно слушает и склоняет голову на сторону.

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Как объясняют специалисты ветклиники VCA, собаки могут склонять голову, чтобы лучше поймать звуки. хотите сказать. Об этом пишет Express.co.uk.

Также не стоит забывать о физиологии: у собак с длинными мордами или опущенными ушами обзор иногда может быть ограниченным. Поэтому они наклоняют голову, чтобы лучше видеть ваше лицо и следить за эмоциями.

И еще один момент, на который обращают внимание специалисты: мы сами поощряем это поведение. Увидев наклон головы, люди невольно улыбаются, ласково говорят или гладят собаку.

Итак, когда ваша собака наклоняет голову, это может быть его способ лучше услышать вас, лучше вас увидеть или же просто способ получить чуть больше ласки.

Напомним, мы уже писали, какие породы собак являются преданными хозяину.

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