Почему собака отказывается от прогулок: ветеринары объяснили причины и методы борьбы

Иногда случается так, что взрослая собака внезапно перестает хотеть выходить на прогулку, хотя в целом выглядит здоровой и не проявляет тревоги. На это могут разные причины.

Ветеринар Марк дос Анхос (DVM), имеющий большой опыт работы с животными по всему миру, рассказал yahoo, с чем может быть связано такое поведение. По словам специалиста, чаще всего нежелание собаки гулять связано с медицинскими причинами.

Для больших пород это, как правило, симптомы развивающегося артрита из-за дисплазии тазобедренных или локтевых суставов, а также из-за травм коленей.

это, как правило, симптомы развивающегося артрита из-за дисплазии тазобедренных или локтевых суставов, а также из-за травм коленей. Для маленьких собак типичной проблемой является раздражение подушечек лап — зимой из-за контакта с солью, а летом из-за горячих поверхностей, таких как раскаленная плитка.

Что можно сделать дома

Прежде всего, внимательно осмотрите лапы любимца: нет язв, покраснений или воспалений. Если все выглядит нормально, обратите внимание на суставы – возможно, есть признаки артрита: хруст, скованность движений или собаке больно двигать лапами.

Симптомы, которые могут указывать на артрит:

собака не хочет идти на прогулку;

медленно поднимается после отдыха;

скованность в движениях, особенно утром;

бег с задними лапами, двигающимися синхронно, как у кролика.

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Как лечить артрит у собак

Лечение всегда следует обсуждать с ветеринаром. Однако, по мнению дос Анхоса, следует обратить внимание на питание: специализированный корм или добавление в рацион источников омега-3 жирных кислот (например, сардины) может облегчить симптомы.

Важно помнить, что артрит – хроническое заболевание, и оно развивается постепенно. Хозяева могут долго не замечать перемен в поведении собаки.

Если ветеринар диагностирует артрит, он может назначить противовоспалительные препараты для уменьшения боли.

Другие возможные причины нежелания гулять

Не всегда дело в здоровье. Иногда собака отказывается выходить на улицу из-за:

страх после неприятного опыта;

слишком тугой ошейник, вызывающий дискомфорт;

неблагоприятные погодные условия – жара, дождь, мороз.

Как помочь собаке, если она здорова

Попытайтесь выйти на прогулку без поводка (конечно, в безопасном месте). Исследования показывают, что без поводка собаки чувствуют себя более спокойно и свободно.

(конечно, в безопасном месте). Исследования показывают, что без поводка собаки чувствуют себя более спокойно и свободно. Проверьте, не натирает ошейник;

Избегайте мест или ситуаций, которые могли вызвать страх.

Внимательное наблюдение, забота и консультация с ветеринаром помогут выяснить истинную причину отказа от прогулок и найти правильное решение.

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