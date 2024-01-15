Почему собаки действительно гоняются за автомобилями

Людям бежать за скоростным транспортным средством кажется дурной идеей, но с точки зрения собаки ситуация другая. Однако это не только утомительно и неприятно, но действительно опасно.

Прежде чем приучать собаку прекратить гоняться за автомобилями, важно понять, что обуславливает такое поведение. Об этом пишет Mental Floss.

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"Погоня – это инстинктивное поведение собак", – рассказала профессиональная кинолог Саманта Маунтин. По ее словам, животное не пытается плохо вести себя, а просто делает то, чему собаки от природы склонны.

Собака, которая преследует собаку, имеет то, что называется "хищническим инстинктом". Есть этапы, которые определяют инстинкт: созидать, ориентироваться, смотреть, преследовать, хватать и убивать.

То, что двигается мимо собаки на высокой скорости, вызывает инстинкт хищника. Но даже если ваш питомец останавливается на погоне и не пытается укусить и убить встречную машину, все равно важно подавить такое поведение в зародыше.

Любая собака может иметь высокий хищнический инстинкт, но некоторые более склонны к погоне, чем другие.

Как отучить собаку гоняться за автомобилями? Существуют некоторые методы обучения, которые помогают обуздать это опасное поведение. Но прежде чем начать дрессировать, убедитесь, что ваша собака получает достаточно физических упражнений.

"Собака, которая не удовлетворяет свои ежедневные потребности в физических упражнениях, может иметь дополнительную энергию для сжигания, поэтому она может преследовать автомобили", – рассказала Маунтин.

Для начала держите подальше от оживленных улиц и соблюдайте тихие места, где меньше отвлекающих факторов.

Важно держать собаку на поводке во время прогулки, и обязательно придерживайтесь положительных методов подкрепления, таких как похвала и лакомство – наказание может на время подавить поведение, но повышает вероятность того, что ваша собака продолжит гоняться за автомобилями в долгосрочной перспективе.

Используйте методы дрессировки, которые дают вам необходимый контроль, чтобы быстро остановить желание собаки. Важнейший акцент должен быть на контроле импульсов. Попытайтесь отзыва. Если вы подадите сигнал, как только ваша собака подвергнется воздействию триггера, например автомобиля, за которым она хочет бежать, она вернется к вам, а не бросится за машиной.

Вы также можете попробовать использовать словесные подсказки "оставь это" и "наблюдай за мной". С репликой "оставь это" вы ожидаете, что ваша собака оставит все, что привлекло ее внимание, и вернется к вам; с помощью "наблюдай за мной" вы направляете свою собаку немедленно взглянуть и вернуться к вам.

Если вы обнаружите, что ваш питомец плохо реагирует на дрессировку, обратитесь к профессионалу. Благодаря тщательному обучению и управлению поведением вы сможете избежать стресса и беспокойства, вызванных собакой, которая любит погони за велосипедами и автомобилями.

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