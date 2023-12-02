Почему собаки роют ямы: причины и как этого избежать

Наблюдать за тем, как ваша собака роет ямы, может быть увлекательной, но когда это становится проблемой для вашего газона или клумбы, нужно искать эффективные методы решения этого поведения.

Важно помнить, что копание является естественным инстинктивным поведением собак, и важно применять положительные методы обучения и терпения вместо наказания. Вот несколько идей с сайта hyser.com, которые могут помочь понять и управлять этой привычкой.

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Зачем собаки роют ямы

Охлаждение: В жару собаки могут рыть, чтобы добраться до прохладного слоя почвы. Гнездовье: Беременные собаки могут копать яму как место для родов. Побег: Собаки могут рыть у ворот или забора, пытаясь выбраться на улицу. Привлечение веществ Некоторые ароматы, такие как удобрения, могут привлекать собак. Сокрытие предметов: Собаки могут копать, чтобы спрятать кости или игрушки.

Как предотвратить копание

Физическая активность: Обеспечьте достаточную физическую активность, чтобы собака устала. Тень и Вода: Переместите будку собаки в затененное место с водой во избежание перегрева. Альтернативные Развлечения: Разбрасывайте игрушки, которые собака любит жевать, по двору. Тренировочные команды: Используйте команды типа "Фу" и положительное подкрепление. Громкие Звуки: Испугайте собаку громкими звуками, такими как лопнутый воздушный шарик. Цитрусовый аромат: Используйте запах цитрусовых как репеллент. Репеллентные спреи: Обработайте землю репеллентным спреем. Отведенное место для копания: Предоставьте конкретное место для копания, которое удовлетворяет инстинктам собаки.

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