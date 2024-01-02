Что значит если собаки воют - как можно успокоить собаку

Поведение собаки часто может озадачить их хозяев и вообще людей. Мы знаем, что они любят есть собственные фекалии, но озадачены их мотивами.

Возглавляет список эксцентричного поведения собак воя на сирены, пишет Mental Floss. Есть ли какая-либо генетическая склонность реагировать на высокий сигнал тревоги от проезжающих машин скорой помощи, полиции или сигнала воздушной тревоги?

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Как оказалось, причиной, почему собаки воют на сирены, их происхождение, а именно волки. Когда члены стаи разбиты и разбросаны, их спутники воют, чтобы найти способ найти их расположение. Подумайте об этом как о естественном GPS: с помощью воя собаки могут сообщать друг другу свое местонахождение даже на больших расстояниях.

Поскольку собаки действительно не знают, как должна звучать полицейская машина, они часто воспринимают сирену как вой животного. Также возможно, что собаки считают сирены признаком того, что в их окружении что-то ненормальное, и они хотят, чтобы вы, предводитель стаи, знали об этом.

Вопреки расхожему мнению, собаки редко воют, потому что шум вредит их нежным ушам. Некоторые эксперты говорят, что если бы это было так, они бы проявляли другое поведение, например, бегали и прятались.

Чем больше собака слышит и реагирует на сирену, тем больше она может быть вынуждена продолжать поведение. Это потому, что воющие собаки, а затем замечающие, что звук отходит, могут начать связывать свой голос с исчезновением шума. В будущем они, вероятно, вспомнят, что "прогнали" нарушителя своим лепетом, и повторят процесс.

Хотя вой обычно безвреден, иногда это может быть признаком того, что ваш питомец испытывает тревогу от разлуки с хозяином или имеет плохое самочувствие. Если воя не исчезает даже без крика сирены в радиусе слышимости, вы можете отвести животное на осмотр.

Если вы хотели узнать, почему собаки воют на сирены, теперь вы получили ответ. Это просто способ сообщить о своем местонахождении, а не потому, что это причиняет им боль. Кроме того, владельцы могут чувствовать себя иначе.

Напомним, коты считаются одними из самых загадочных домашних животных, поэтому существует множество примет и поверий, связанных с ними.

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