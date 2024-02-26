Почему стоит класть свитера в морозильную камеру: преимущества замораживания одежды

Как правило, в морозильной камере хранятся продукты для более длительного срока годности. Однако следует поискать и место для некоторого вида одежды.

Как утверждают эксперты из Southern Living, заморозка одежды может помочь убить яйца моли, которые не уничтожаются во время стирки.

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"В то время как шарики от нафталина должны выполнять свою работу, чтобы насекомые не попадали в ваш шкаф, морозильная камера является решением, если вы найдете свой любимый свитер с крошечными дырками", – говорится в сообщении.

Оказывается, что шерстяным вещам грозит не самая моль, а именно ее личинки. Поэтому заморозка способна обезвредить вредителей, прогрызающих дыры в одежде. После заморозки (минимум 72 часа) одежду нужно постирать при температуре, указанной на этикетке.

Специалисты подчеркнули: "Хотя стирка одежды в горячей воде является самым простым решением, в основном одежда, на которую попадают личинки моли, как шерсть, кашемир и шелк, непригодны для обычной стирки, а именно здесь играет роль глубокая заморозка. Резкое изменение температуры, от тепла до мороза, убивает вредителей и является выгодной альтернативой для их устранения".

Эксперты говорят, что перед тем как положить одежду в шкаф, нужно протереть все полки раствором с уксусом. Затем одежду, желательно выстиранную и выглаженную, можно разложить в шкафу. Между одеждой выложите средства против моли.

Еще одно преимущество замораживания свитеров заключается в том, что низкие температуры сближают волокна свитера, что помогает предотвратить линьку и изменение формы изделия, особенно из кашемира и шерсти.

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