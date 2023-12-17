Почему стоит спать с луком в спальне: неожиданный 'бабушкин метод'

Лук – это незаменимая приправа для разных блюд, придающая им пикантности и пользы. Однако она также может помочь вам лучше спать.

Как отмечает Santeplusmag, лук обладает противомикробными и противовоспалительными свойствами, которые могут помочь справиться с простудой, гриппом и другими инфекциями верхних дыхательных путей. Она также содержит L-триптофан, аминокислоту, способствующую выработке мелатонина, гормона, регулирующего сон.

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Если вы хотите попробовать это старинное средство, просто разрежьте лук пополам или четвертинками и поместите его в пустую банку. Поставьте банку в спальне, прямо возле или под кроватью.

Важно отметить, что это средство не панацея от бессонницы. Однако он может быть полезным дополнительным средством для ищущих способы улучшить свой сон.

Вот несколько советов по использованию лука для лучшего сна:

Используйте свежий лук.

Не ешьте лук перед сном, поскольку он может вызвать расстройство желудка.

Если у вас чувствительный нос, вы можете поместить лук в банке подальше от кровати.

Если вы собираетесь попробовать это средство, следите за любыми побочными эффектами, такими как раздражение кожи или аллергические реакции.

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