Почему сырники расползаются во время приготовления и как этого избежать: советы хозяек

Всем известно, что сырники – это не только вкусное, но и простое в приготовлении блюдо. Однако некоторые нюансы могут повлиять на результат: сырники могут расползаться на сковороде, быть жесткими или невкусными.

Украинская кулинарная блоггерша из YouTube-канала "Сытый стол – еда и рецепты" делится секретом идеальных сырников: не добавляйте соду!

По мнению блоггерши, сода, часто используемая в рецептах сырников, может привести к их расползанию и неприятному темному цвету.

Почему?

При нагревании сода вступает в реакцию с кислой сырой средой, что приводит к выделению углекислого газа.

Этот газ разрыхляет сырники, но и делает их структуру рыхлой и неустойчивой.

В результате сырники могут терять форму во время жарки.

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Альтернатива соди:

Вместо соды блоггер рекомендует добавить в сыр 2 столовые ложки рисовой муки.

Рисовая мука имеет нейтральный вкус и не вступает в химические реакции.

Благодаря этому сырники станут плотнее, сохранят форму и получат приятную текстуру, похожую на чизкейк.

Дополнительные советы:

Используйте качественный творог с жирностью 5-9%.

Тщательно вымешайте тесто, чтобы оно стало однородным.

Не забивайте тесто мукой, иначе сырники получатся жесткими.

Жарьте сырники на небольшом огне на сковороде с антипригарным покрытием.

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