Почему так важно делать себе подарки

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Как часто вы дарите себе подарки? Поощряете себя? Хвалите?

В детстве это делали родители, бабушки, дедушки, а может и не делали. И вспомните этот момент, когда вам дарили подарки или поощряли вас, как вам было? Ведь действительно вы ощущали внутренние удовлетворение и радость. Это были маленькие моментики счастья.

Когда мы вырастаем, мы ждём от других людей похвалы, поощрения, подарков. Нам это очень необходимо.

Но во взрослом возрасте мы можем делать это сами. Не просто что-то покупать нужное, а то, что хочется только для себя любимой/любимого.

Чем регулярнее мы будем это делать, тем меньше будет внутренняя потребность ожидать этого от других людей, тогда и претензий меньше. А в ответ на подарок, похвалу, будет рождаться искренняя благодарность, не ощущения "они должны", "они обязаны".