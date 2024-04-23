Почему у кошек когти втягиваются, а у собаки нет: научное объяснение

Ученые объяснили интересный вопрос о том, почему у собак когти не втягиваются в отличие от кошек, отмечая различия в этом аспекте между кошками и собаками.

Сущность состоит в том, как каждый вид использует свои когти. Кошки используют их преимущественно для нападения на добычу: передние когти используются для захвата и удержания, в то время как задние когти помогают открыть тело добычи, пишет Live Science.

Для кошек важно держать когти острыми, поскольку они используют их для еды. Если бы когти были вытянуты постоянно, они быстро износились, подобно пилке для ногтей.

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Поэтому, чтобы сохранить когти в хорошем состоянии, кошки обладают их втянутыми по умолчанию. Это похоже на то, как пальцы пытаются вытянуться из резинки: это требует усилия, но когда мышцы расслабляются, когти автоматически втягиваются.

Кот. Источник: pexels.com Кот. Источник: pexels.com

Кошки, как одинокие охотники, имеют острые когти, что помогает им добывать добычу самостоятельно. Эти острые когти препятствуют добыче скрыться.

Кроме того, собаки являются социальными охотниками, работающими в группах. Они не нуждаются в острых когтях для захвата добычи, поскольку их группа может помочь в этом. Поэтому собакам не нужно держать когти острыми.

Хотя собаки не вовлекают когти для охоты, они все же используют их для других целей, таких как поддержка тяги и маневренность во время бега.

Собака. Источник: pexels.com Собака. Источник: pexels.com

Следовательно, отличия в использовании когтей между кошками и собаками зависят от их способа охоты и жизненной среды.

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