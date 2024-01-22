Почему у опытных хозяек соль всегда стоит на подоконнике: полезный лайфхак

В холодное время года на окнах часто появляется конденсат, который может привести к появлению плесени. Это не только неприятно, но и вредно здоровью.

Чтобы избавиться от этой проблемы, можно использовать обычную соль. Она имеет свойство поглощать влагу, поэтому может эффективно предотвращать образование конденсата и плесени, пишут в издании Express.

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Как использовать соль для борьбы с конденсатом

Есть два способа использования соли для борьбы с конденсатом:

Поставьте тарелку с солью у окна. Соль будет впитывать в себя лишнюю влагу, что поможет предотвратить образование конденсата.

Соль будет впитывать в себя лишнюю влагу, что поможет предотвратить образование конденсата. Сделайте самодельный осушитель. Для этого в большую пластиковую емкость насыпьте больше соли. Этот осушитель будет эффективнее тарелки с солью.

Если соль утвердилась, что делать?

Если через несколько дней соль впитала в себя много влаги и затвердела, не торопитесь ее выбрасывать. Просто поместите продукт в микроволновку на несколько минут, и он станет мягким и его можно будет использовать повторно.

Почему соль помогает избавиться от конденсата?

Соль обладает свойством поглощать влагу. Это происходит потому, что молекулы соли обладают большим электрическим зарядом, чем молекулы воды. Когда вода контактирует с солью, ее молекулы притягиваются к молекулам соли и покидают поверхность.

Благодаря этому свойству соль может эффективно предотвращать образование конденсата и плесени.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, как гладить вещи вдвое быстрее с помощью фольги.

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