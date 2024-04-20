Почему укроп рано выпускает зонтики: как предотвратить раннюю стрелкованию
Собрались вырастить укроп на подоконнике или на даче, а он вместо пышной зелени выпускает зонтики? Не беспокойтесь, сейчас разберемся, почему так происходит и как этого избежать.
Следуя этим простым советам с сайта prostoway, вы сможете вырастить пышный и ароматный укроп, который будет радовать вас свежей зеленью в течение всего сезона.
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Причины ранней стрельбы укропа:
- Поздний посев: укроп – холодостойкое растение, поэтому его лучше сеять ранней весной.
- Густой посев: между семенами должно быть не менее 2-3 см.
- Неправильный сосед: укроп не любит расти вблизи других укропных (петрушки, сельдерея), а также лука и моркови.
- Недостаток влаги: укроп нуждается в регулярном поливе, особенно в жаркую и сухую погоду.
- Тяжелый грунт: укроп лучше растет на рыхлых, плодородных почвах с нейтральной кислотностью.
Что делать, если укроп уже ушел в стрелку?
- Отщипнуть зонтики: это не остановит процесс стрельбы, но немного отсрочит его.
- Срезать на зелень: раннюю лестницу укропа можно использовать на зелень, даже если он пошел в стрелку.
- Использовать для консервирования семян укропа можно использовать для приготовления маринадов, солений и других заготовок.
Чтобы избежать ранней стрельбы укропа:
- Сейте укроп ранней весной: до конца апреля – начала мая.
- Сеять не густо: семена должны быть на расстоянии 2-3 см друг от друга.
- Выбирайте правильное место: укроп любит солнечные места с рыхлой, плодородной почвой.
- Регулярно поливайте укроп: особенно в жаркую и сухую погоду.
- Не сейте укроп вблизи других укропных, лука и моркови.
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