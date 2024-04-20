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Почему укроп рано выпускает зонтики: как предотвратить раннюю стрелкованию

Игорь Романько

Что делать, чтобы укроп не выпускал зонтики
Что делать, чтобы укроп не выпускал зонтики

Собрались вырастить укроп на подоконнике или на даче, а он вместо пышной зелени выпускает зонтики? Не беспокойтесь, сейчас разберемся, почему так происходит и как этого избежать.

Следуя этим простым советам с сайта prostoway, вы сможете вырастить пышный и ароматный укроп, который будет радовать вас свежей зеленью в течение всего сезона.

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Причины ранней стрельбы укропа:

  • Поздний посев: укроп – холодостойкое растение, поэтому его лучше сеять ранней весной.
  • Густой посев: между семенами должно быть не менее 2-3 см.
  • Неправильный сосед: укроп не любит расти вблизи других укропных (петрушки, сельдерея), а также лука и моркови.
  • Недостаток влаги: укроп нуждается в регулярном поливе, особенно в жаркую и сухую погоду.
  • Тяжелый грунт: укроп лучше растет на рыхлых, плодородных почвах с нейтральной кислотностью.

Что делать, если укроп уже ушел в стрелку?

  • Отщипнуть зонтики: это не остановит процесс стрельбы, но немного отсрочит его.
  • Срезать на зелень: раннюю лестницу укропа можно использовать на зелень, даже если он пошел в стрелку.
  • Использовать для консервирования семян укропа можно использовать для приготовления маринадов, солений и других заготовок.

Чтобы избежать ранней стрельбы укропа:

  • Сейте укроп ранней весной: до конца апреля – начала мая.
  • Сеять не густо: семена должны быть на расстоянии 2-3 см друг от друга.
  • Выбирайте правильное место: укроп любит солнечные места с рыхлой, плодородной почвой.
  • Регулярно поливайте укроп: особенно в жаркую и сухую погоду.
  • Не сейте укроп вблизи других укропных, лука и моркови.

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