Почему укроп рано выпускает зонтики: как предотвратить раннюю стрелкованию

Что делать, чтобы укроп не выпускал зонтики

Собрались вырастить укроп на подоконнике или на даче, а он вместо пышной зелени выпускает зонтики? Не беспокойтесь, сейчас разберемся, почему так происходит и как этого избежать.

Следуя этим простым советам с сайта prostoway, вы сможете вырастить пышный и ароматный укроп, который будет радовать вас свежей зеленью в течение всего сезона.

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Причины ранней стрельбы укропа:

Поздний посев: укроп – холодостойкое растение, поэтому его лучше сеять ранней весной.

укроп – холодостойкое растение, поэтому его лучше сеять ранней весной. Густой посев: между семенами должно быть не менее 2-3 см.

между семенами должно быть не менее 2-3 см. Неправильный сосед: укроп не любит расти вблизи других укропных (петрушки, сельдерея), а также лука и моркови.

укроп не любит расти вблизи других укропных (петрушки, сельдерея), а также лука и моркови. Недостаток влаги: укроп нуждается в регулярном поливе, особенно в жаркую и сухую погоду.

укроп нуждается в регулярном поливе, особенно в жаркую и сухую погоду. Тяжелый грунт: укроп лучше растет на рыхлых, плодородных почвах с нейтральной кислотностью.

Что делать, если укроп уже ушел в стрелку?

Отщипнуть зонтики: это не остановит процесс стрельбы, но немного отсрочит его.

это не остановит процесс стрельбы, но немного отсрочит его. Срезать на зелень: раннюю лестницу укропа можно использовать на зелень, даже если он пошел в стрелку.

раннюю лестницу укропа можно использовать на зелень, даже если он пошел в стрелку. Использовать для консервирования семян укропа можно использовать для приготовления маринадов, солений и других заготовок.

Чтобы избежать ранней стрельбы укропа:

Сейте укроп ранней весной: до конца апреля – начала мая.

до конца апреля – начала мая. Сеять не густо: семена должны быть на расстоянии 2-3 см друг от друга.

семена должны быть на расстоянии 2-3 см друг от друга. Выбирайте правильное место: укроп любит солнечные места с рыхлой, плодородной почвой.

укроп любит солнечные места с рыхлой, плодородной почвой. Регулярно поливайте укроп: особенно в жаркую и сухую погоду.

особенно в жаркую и сухую погоду. Не сейте укроп вблизи других укропных, лука и моркови.

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