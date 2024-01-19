Почему 'в даний момент' ошибка и как правильно сказать на украинском: Объяснение языковеда

Многие не знают, как правильно перевести с русского слова "в данный момент". Ошибкой является дословное калькирование.

Языковед Александр Авраменко объяснил, почему не стоит употреблять слово "даний" в таких случаях. Об этом он рассказал для "Сніданку з 1+1".

"Одна из самых распространенных лексических ошибок является использование слова "даний" там, где его не должно быть. Скажем, "у даний момент/мить/ситуацію". Кто и кому что давал? Как можно кому-то дать момент?" – отметил он.

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Авраменко призвал избегать калькированных русских изречений "в данный момент" или "в данной ситуации". Правильно при переводе употреблять слово "цей", например, "у цей момент" или "у цій ситуації".

Напомним, языковед Александр Авраменко объяснил, как сказать на украинском "квартира со всеми удобствами".

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