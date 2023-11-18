Почему в холодное время года лучше не есть сырые фрукты и овощи: вы будете удивлены

Специалисты считают, что важно адаптировать свое питание к осенним и зимним условиям. По выводам биологов, потребности организма сменяются осенью и зимой, включая питание. Некоторые продукты следует исключить из рациона, поскольку они могут быть вредны для здоровья.

Об этом пишет ukr.media.

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Это касается сырых овощей и фруктов, которые эксперты рекомендуют подвергать тепловой обработке. Этот подход улучшает процесс пищеварения и делает продукты менее вредными. Сырые овощи и фрукты содержат вещества, которые могут приводить к воспалению в кишечнике. Проблемы с пищеварительной системой могут отрицательно влиять на иммунитет. Биологи рекомендуют включать в рацион ферментированные или термически обработанные растительные продукты.

Также эксперты высказывают предупреждения относительно холодных продуктов и напитков, а также фруктовых или овощных соков из магазина, поскольку они часто содержат большое количество сахара и красителей. Сахар и красители могут оказывать влияние на функции иммунной системы, вызывая ее ослабление.

Напомним, мы уже писали, какие продукты следует съесть, прежде чем пить алкоголь, чтобы защитить желудок.

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