Почему в стиральной машине появляется неприятный запах и как его нейтрализовать

Стиральная машинка – незаменимый помощник в быту, но, как и любой прибор, она нуждается в уходе. Неприятный запах из стиральной машинки может свидетельствовать о различных проблемах, требующих решения, чтобы избежать поломки и неприятных запахов. Об этом пишет ТСН.

Причины неприятного запаха:

Остатки грязи и порошка: После стирки в барабане могут оставаться мелкие частицы одежды, волос, нити, которые со временем скапливаются и гниют, создавая неприятный запах.

Плесень и грибок: Влажность, тепло и грязь – благоприятные условия для развития плесени и грибка, которые также вызывают неприятный запах.

Загрязненный фильтр Со временем фильтр забивается грязью, волосами, нитями, что приводит к застою воды и неприятному запаху.

Неправильное использование: Несоблюдение правил эксплуатации, таких как перегрузка барабана, использование избыточного порошка, стирка при низких температурах, может привести к накоплению грязи и запаха.

Как избавиться от неприятного запаха:

Чистка барабана: Регулярно протирайте барабан влажной губкой или салфеткой, чтобы удалять остатки грязи и порошка.

Использование специальных средств: Используйте специальные чистящие стиральные машины, которые удаляют грязь, плесень и грибок.

Чистка фильтра: Регулярно чистите фильтр стиральной машинки в соответствии с инструкцией к прибору.

Стирка при высокой температуре: Периодически стирайте при высокой температуре (60-90°C), чтобы убить грибок и бактерии.

Использование уксуса: Добавьте 50 г уксуса в барабан во время стирки. Уксус оказывает противогрибковое действие и поможет устранить неприятный запах.

Проветривание: Оставляйте дверцу машинки открытой после стирки, чтобы барабан просох.

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Профилактика неприятного запаха:

Не перегружайте барабан: Загружайте машину в соответствии с рекомендуемым весом.

Используйте правильное количество порошка: Не перебирайте с порошком, ведь его излишки могут скапливаться в барабане.

Стирайте при оптимальной температуре: Выбирайте температуру стирки в соответствии с типом ткани.

Регулярно чистите машинку: Проводите профилактическую чистку машинки специальными средствами.

Проветривайте машину: Оставляйте дверцу машинки открытой после стирки.

Следуя этим советам, вы сможете избежать неприятного запаха из стиральной машинки и сохранить ее в чистоте и работоспособности в течение длительного времени.

Напомним, сколько порошка можно сыпать в стиральную машину.

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