Почему в стиральной машине появляется неприятный запах и как его нейтрализовать
Почему в стиральной машине появляется неприятный запах и как его нейтрализовать
Стиральная машинка – незаменимый помощник в быту, но, как и любой прибор, она нуждается в уходе. Неприятный запах из стиральной машинки может свидетельствовать о различных проблемах, требующих решения, чтобы избежать поломки и неприятных запахов. Об этом пишет ТСН.
Причины неприятного запаха:
- Остатки грязи и порошка: После стирки в барабане могут оставаться мелкие частицы одежды, волос, нити, которые со временем скапливаются и гниют, создавая неприятный запах.
- Плесень и грибок: Влажность, тепло и грязь – благоприятные условия для развития плесени и грибка, которые также вызывают неприятный запах.
- Загрязненный фильтр Со временем фильтр забивается грязью, волосами, нитями, что приводит к застою воды и неприятному запаху.
- Неправильное использование: Несоблюдение правил эксплуатации, таких как перегрузка барабана, использование избыточного порошка, стирка при низких температурах, может привести к накоплению грязи и запаха.
Как избавиться от неприятного запаха:
- Чистка барабана: Регулярно протирайте барабан влажной губкой или салфеткой, чтобы удалять остатки грязи и порошка.
- Использование специальных средств: Используйте специальные чистящие стиральные машины, которые удаляют грязь, плесень и грибок.
- Чистка фильтра: Регулярно чистите фильтр стиральной машинки в соответствии с инструкцией к прибору.
- Стирка при высокой температуре: Периодически стирайте при высокой температуре (60-90°C), чтобы убить грибок и бактерии.
- Использование уксуса: Добавьте 50 г уксуса в барабан во время стирки. Уксус оказывает противогрибковое действие и поможет устранить неприятный запах.
- Проветривание: Оставляйте дверцу машинки открытой после стирки, чтобы барабан просох.
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Профилактика неприятного запаха:
- Не перегружайте барабан: Загружайте машину в соответствии с рекомендуемым весом.
- Используйте правильное количество порошка: Не перебирайте с порошком, ведь его излишки могут скапливаться в барабане.
- Стирайте при оптимальной температуре: Выбирайте температуру стирки в соответствии с типом ткани.
- Регулярно чистите машинку: Проводите профилактическую чистку машинки специальными средствами.
- Проветривайте машину: Оставляйте дверцу машинки открытой после стирки.
Следуя этим советам, вы сможете избежать неприятного запаха из стиральной машинки и сохранить ее в чистоте и работоспособности в течение длительного времени.
Напомним, сколько порошка можно сыпать в стиральную машину.
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