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Почему в унитазе появляется желтая полоса и убрать ее без лишних усилий: простой лайфхак

Игорь Романько

Почему появляется полоса ржавчины в унитазе и как ее устранить

Обычно основной причиной появления неприятных желтых полос в унитазе является загрязненный бачок. Удивительно, но уход за ним требует такого же внимания, как и для других частей сантехники.

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Статья издания УНИАН расскажет вам, как удалить эти неприятные желтые налеты всего за несколько минут и без усилий.

  1. Использование лимонной кислоты:
    • Откройте бачок унитаза.
    • Спустите воду в унитазе.
    • Засыпьте внутрь бачка один пакет лимонной кислоты.
    • После этого используйте губку или щетку для трения.
    • Высыпьте еще один пакет лимонной кислоты в чашу унитаза.
    • Оставьте сантехнику спокойной на ночь.
    • Утром снова используйте губку или щетку для тщательной очистки и смойте все теплой водой.
    Для предотвращения подобных отложений ржавчины регулярно заботьтесь о чистоте унитаза и его бачка.
  2. Использование уксуса и соды:
    • Еще одним эффективным методом является использование столового уксуса 9% в сочетании с содой.
    • Для приготовления средства смешайте столовый уксус и соду, разогрев уксус и добавив 2 чайные ложки соды.
    • Полейте этот раствор в желтую полосу в унитазе и подождите 3-4 часа.
    • Затем используйте губку для трения и смойте водой.
    Другой вариант – использовать лимонную кислоту вместо соды. Наполните пульверизатор уксусом на треть, рассыпьте 2 пакетика лимонной кислоты непосредственно на желтые отложения в унитазе, а затем попшикайте уксусом сверху. Оставьте на 3-4 часа, затем используйте щетку для трения и нажмите кнопку слива.

Напомним, что сильно загрязненные окна можно легко и быстро вымыть, не оставляя разводов. Для этого воспользуйтесь несколькими эффективными советами для получения блестящих окна.

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