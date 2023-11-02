Почему в унитазе появляется желтая полоса и убрать ее без лишних усилий: простой лайфхак

Почему появляется полоса ржавчины в унитазе и как ее устранить

Обычно основной причиной появления неприятных желтых полос в унитазе является загрязненный бачок. Удивительно, но уход за ним требует такого же внимания, как и для других частей сантехники.

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Статья издания УНИАН расскажет вам, как удалить эти неприятные желтые налеты всего за несколько минут и без усилий.

Использование лимонной кислоты: Откройте бачок унитаза.

Спустите воду в унитазе.

Засыпьте внутрь бачка один пакет лимонной кислоты.

После этого используйте губку или щетку для трения.

Высыпьте еще один пакет лимонной кислоты в чашу унитаза. Оставьте сантехнику спокойной на ночь.

Утром снова используйте губку или щетку для тщательной очистки и смойте все теплой водой. Для предотвращения подобных отложений ржавчины регулярно заботьтесь о чистоте унитаза и его бачка. Использование уксуса и соды: Еще одним эффективным методом является использование столового уксуса 9% в сочетании с содой.

Для приготовления средства смешайте столовый уксус и соду, разогрев уксус и добавив 2 чайные ложки соды.

Полейте этот раствор в желтую полосу в унитазе и подождите 3-4 часа.

Затем используйте губку для трения и смойте водой. Другой вариант – использовать лимонную кислоту вместо соды. Наполните пульверизатор уксусом на треть, рассыпьте 2 пакетика лимонной кислоты непосредственно на желтые отложения в унитазе, а затем попшикайте уксусом сверху. Оставьте на 3-4 часа, затем используйте щетку для трения и нажмите кнопку слива.

Напомним, что сильно загрязненные окна можно легко и быстро вымыть, не оставляя разводов. Для этого воспользуйтесь несколькими эффективными советами для получения блестящих окна.

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