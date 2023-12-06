Почему 'вірно' не значит 'правильно': языковед объяснил популярную ошибку

Многие путают слова "вірно" и "правильно". Однако первое слово не следует использовать вместо второго.

О распространенной ошибке рассказал языковед Александр Авраменко для "Сніданку з 1+1". По его словам, "верно" можно любить или нести службу в армии, то есть не изменять.

"Недавно мне на глаза попал документ одного из украинских университетов – храма образования и науки. И мое внимание в приказе привлек штамп, на котором написана "копія вірна". Это очень распространенное заблуждение", – отметил языковед.

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Авраменко добавил, что на печати должна быть надпись "згідно з оригіналом". Так же неправильно сказать "вірна відповідь" или "вірне рішення".

"Ведь и ответ, и решения не могут изменять, и ответ, и решения правильные" – подытожил он.

Напомним, языковед Александр Авраменко объяснил, как сказать на украинском "квартира со всеми удобствами".

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