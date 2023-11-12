Почему владелец Levi's советует никогда не стирать джинсы

Генеральный директор Levi's Чарльз Берг однажды заявил, что джинсы нужно стирать только при необходимости. Это заявление вызвало немалые дискуссии.

По теории Берга, надо любой ценой избегать стирки джинсов в стиральной машине, а при необходимости очищать только те части, на которых есть пятна, пишет IFLScience.

Он сказал, что он не рекомендует стирать джинсы вообще. "Настоящие фанаты денима, как правило, не стирают свои джинсы регулярно, поскольку это может повредить материал и сократить срок службы", – сказал он.

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Берг заметил, что когда на джинсы он капнет соусом, то просто почистит их вручную: "И если они станут очень грубыми, вы знаете, если я вспотел или что-то такое, и они станут действительно грубыми, я помою их под душем".

Генеральный директор Levi's утверждает, что стирка джинсов является "основной частью углеродного следа одежды". Он говорит, что при производстве пары джинсов выделяется около 33,4 килограмма углекислого газа, что сравнимо с полетом самолета вокруг земного шара в 2372 раза. А для переработки хлопка в джинс нужно около 6800 л воды.

Чтобы снизить влияние денима на планету, руководитель Levi's считает, что потребители должны избегать бросания джинсов в стиральную машину. Нагрев воды и питание машин требует огромного количества энергии, при средней загрузке белья выделяется 3,3 килограмма углекислого газа.

Это может показаться немного грубым, но на самом деле есть некоторые доказательства того, что джинсы остаются чрезвычайно чистыми без стирки, пишет IFLScience.

В 2011 году исследователи из Альбертского университета провели эксперимент, используя грязные джинсы одного из своих студентов. Джош Ле не прав джинсы из необработанного денима 15 месяцев, а затем проверил их на наличие бактерий. Затем он положил штаны в стиральную машину, носил их еще две недели и проверил.

Примечательно, что уровень бактерий не изменялся столь существенно. Джинсы были более или менее такими же чистыми после двух недель ношения, как и после 15 месяцев без стирки.

Доцент Альбертского университета Рейчел Макквин, проведшая исследование, сказала: "Я ожидала найти некоторые бактерии, связанные с нижней частью кишечника, такие как кишечная палочка, но была удивлена, обнаружив, что их не было, только много нормальных кожных бактерий".

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"Это свидетельствует, что по крайней мере в этом случае рост бактерий не растет, если джинсы не стирать регулярно", — добавила она.

Конкретные рекомендации Берга о том, как часто стирают джинсы, зависят от того, как часто вы их носите и в каких условиях. Если вы носите джинсы каждый день, вам, вероятно, придется мыть их чаще, чем если вы носите их всего несколько раз в неделю. Если вы часто работаете или занимаетесь спортом, вам также может понадобиться стирать джинсы чаще, чтобы удалить пот и другие загрязнения.

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