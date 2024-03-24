Почему возникают отеки и как их избежать

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Сегодня об отеках, в нашем удивительном мире, где нужно жить и выживать одновременно.

Во-первых, глобальные проблемы с отеками решаются у врача, занимающегося почками, а не таблетками. То есть, если вы понимаете, что у вас аномальные отеки, то к врачу.

Дале етекст на языке оригинала

Розглянемо більш прості і очевидні причини, які можна скорегувати способом життя:

1. Крепатура - це "запалення" м’язів, що викликає набряк. Може тривати декілька днів. Може бути вага плюс і збільшений об’єм. Просто почекати.

2. Сіль- сіль затримує воду. Поїли солоних огірків, оселедця, фаст-фуд - набряк може бути. Зачекати- пройде.

3. Місячні - набряк в цей період - уе теж нормально. Зачекати.

4. Сидіння - малорухливий спосіб життя є причиною забряків. Вирішення - 7-10 тис кроків на день. Періодично вставати і розминатися. Додати 10 хв зарядку щоранку до ранкового ритуалу.

5. Варикоз - важкі ноги. Ідемо до лікаря флеболога і вирішуємо проблему.

6. Забагато/замало води - скорегуйте кількість води. Орієнтир на сечу. Має бути ні прозорою ні темно-жовтою.

7. Безвуглеводні дієти - після то, як людина потім з’їдає вуглеводи, є відчуття "залитості".

Вирішення цих питань шляхом сечогінних - не є раціональним.