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Почему вы должны чаще употреблять имбирь: преимущества для здоровья

Игорь Романько

Можно ли употреблять имбирь ежедневно

Имбирь – это не просто пряности, но и источник полезных свойств. Его легко найти в супермаркетах и магазинах по доступной цене.

Из него можно сделать не только вкусный, но полезный напиток. Он поможет вам согреться, улучшить пищеварение и укрепить иммунитет, пишет Окна.

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Чем полезен имбирь?

  • Улучшает пищеварение: имбирь помогает желудку переваривать пищу, уменьшает газообразование и чувство тяжести.
  • Способствует похудению: имбирь ускоряет метаболизм, помогает сжигать жиры и контролировать уровень сахара в крови.
  • Укрепляет иммунитет: имбирь обладает противовоспалительными и антибактериальными свойствами, которые помогают бороться с простудой и гриппом.
  • Уменьшает боль: имбирь может помочь при головных болях, болях в мышцах и суставах.
  • Согревает: имбирь улучшает кровообращение и согревает тело в холодное время года.

Как сделать ароматный имбирный чай?

Ингредиенты:

  • 2-3 см корня имбиря
  • 1 палочка корицы
  • 1/3 лимона
  • 500 мл воды
  • 2 шт. гвоздики
  • Мед по вкусу

Приготовление:

  1. Очистите имбирь от кожуры и натрите на мелкой терке.
  2. Выдавите сок из лимона и добавьте к имбирю.
  3. Положите молотый имбирь, сок лимона, нарезанный кружочком лимон, гвоздику и корицу в заварнике.
  4. Залейте крутым кипятком и оставьте под крышкой на 5 минут.
  5. Разлейте по чашкам и по желанию добавьте мед.

Напомним, мы уже писали, что категорически нельзя добавлять в кофе.

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