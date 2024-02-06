Почему Япония славится долгожителями: секретное правило, работающее на все сто

Япония занимает одно из первых мест в мире по продолжительности жизни. Ученые давно пытаются разгадать секреты здоровья японцев, и один из них может быть связан с их пищевыми привычками. Правильное питание в течение значительно продлевает им жизнь. Об этом пишет Радиотрек.

Правило 80%:

За завтраком, обедом и ужином японцы не переедают. Они руководствуются правилом "хара хачи бу", что означает "есть, пока желудок не наполнится на 80%". Оставаясь немного голодными после трапезы, они чувствуют сытость позже.

Почему это полезно?

Специалисты считают, что принцип 80% помогает продлить жизнь и укрепить здоровье. Переедание может привести к ожирению, сердечно-сосудистым заболеваниям, сахарному диабету и другим проблемам со здоровьем. Это особенно актуально для пожилых людей, у которых метаболизм замедляется.

Преимущества 80% питания:

Снижение риска хронических заболеваний: Ожирение, сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет.

Поддержание здорового веса: Упрощает контроль над весом.

Увеличение энергии: Ощущение легкости и бодрости.

Улучшение пищеварения: Уменьшает нагрузку на пищеварительную систему.

Повышение когнитивных функций: Улучшает память, концентрацию внимания.

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Как ввести правило 80%:

Ешьте медленно: Это поможет вам почувствовать сытость до переедания.

Сосредоточьтесь на сознательном питании: Вкушайте еду, не отвлекаясь на телефон или телевизор.

Используйте более маленькие тарелки: Это поможет вам контролировать порции.

Слушайте свое тело: Остановитесь, когда почувствуете сытость.

Не ешьте перед сном: Дайте вашему организму время переварить пищу.

Правило 80% – это не просто диета, а стиль жизни, который может помочь вам жить дольше, здоровее и счастливее.

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