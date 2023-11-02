Почему зубные щетки имеют разный цвет щетины

Когда вы приобретаете новую зубную щетку, вы, вероятно, не задумываетесь о том, почему некоторые щетки полностью белые, а другие цветные. Однако, как оказалось, цветные детали на зубной щетке преследуют определенную цель.

Основная причина, почему на зубной щетке есть цветные детали, состоит в том, чтобы помочь вам наносить правильное количество зубной пасты. Обычно люди наносят на зубную щетку слишком много зубной пасты, что может оказаться вредным для здоровья зубов, пишет SantePlusMag.

Цветные детали на зубной щетке дают вам ориентир для распределения зубной пасты. Обычно цветные детали расположены на щетине в центре головки щетки. Это означает, что вам нужно нанести зубную пасту только до этого уровня, чтобы получить достаточно для чистки зубов.

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Кроме того, цветные детали могут помочь вам определить, когда пора менять зубную щетку. Если щетина стерлась до цветных деталей, значит, щетка уже не эффективна и ее нужно заменить.

Как часто нужно менять зубную щетку?

Специалисты рекомендуют менять зубную щетку каждые три-четыре месяца, а если щетина стерлась, то и раньше. Однако для детей зубную щетку нужно менять чаще, примерно каждые два месяца.

Кроме того, вам нужно заменить зубную щетку, если вы заболели простудой, гриппом или любой другой инфекцией полости рта. Это поможет предотвратить распространение инфекции.

Чистка языка

Кроме чистки зубов важно также чистить язык. Это поможет удалить остатки пищи и бактерии, которые могут привести к неприятному запаху изо рта, кариеса и пародонта.

Чтобы почистить язык, смоченный в небольшом количестве зубной пасты щеткой, совершайте движения вперед и назад.

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