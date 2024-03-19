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Почистить дом от негатива: зачем мыть пол с солью

Игорь Романько

Зачем мыть пол в доме с солью

Все знают, что соль – это must-have на кухне. Слышали ли вы, что она может очистить не только тарелки, но и энергетику в вашем доме? Да-да, обычная пищевая соль!

Когда нужно мыть пол с солью? Попытайтесь очистить свой дом солью – и вы почувствуете, как атмосфера становится легче и приятнее, пишет РадиоТрек.

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  • Если в вашей семье кто-то часто болеет, не ладятся отношения или постоянно чувствуется усталость, возможно, причина – в негативной энергетике.
  • Соль поможет, если:
    • дети часто болеют;
    • снятся плохие сны;
    • увядают комнатные цветы;
    • кто-то умер в доме;
    • есть подозрение на порчу или сглаз;
    • возникают финансовые сложности;
    • пропадают вещи.

Как чистить дом?

  1. Откройте все окна, чтобы выпустить отрицательную энергию.
  2. Растворите 1 столовую ложку соли в 10 литрах воды.
  3. Намочите тряпку в растворе и протрите всю мебель и другие поверхности.
  4. Помойте пол, начиная от входной двери и двигаясь дальше по комнате.
  5. Представляйте, как из вашего дома уходит весь негатив.

Чтобы очистить ковры и диваны:

  1. Посыпьте их солью.
  2. Оставьте на 30 минут.
  3. Пропылососьте.

Воду из ведра вылейте в землю.

Повторяйте процедуру через три дня для закрепления результата.

Советы:

  • Лучше всего чистить дом с солью в период нисходящей Луны.
  • Делайте это в хорошем настроении, когда дома нет никого.
  • Верьте в то, что вы делаете, и результат не заставит себя ждать!

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