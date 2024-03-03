Почти суперфуд: диетологи рассказали о пользе семян льна

Можно ли есть семена льна ежедневно

Льняное семя: крохотное зернышко с большой пользой – это настоящий суперфуд! Недорогое, доступное и невероятно полезное. Его даже не нужно готовить!

Льняное семя – это не панацея, но оно может стать отличным дополнением к вашему рациону. Добавляйте льняное семя в еду и будьте здоровы, пишет vogue.ua.

Читайте также: Три варианта вкусного ужина, которые помогут похудеть

Чем полезны льняные семена?

Богато питательными веществами: клетчатка, лигнаны, антиоксиданты, витамины и минералы, омега-3 жирные кислоты.

клетчатка, лигнаны, антиоксиданты, витамины и минералы, омега-3 жирные кислоты. Снижает уровень холестерина и триглицеридов.

Улучшает пищеварение: борется с запорами, нормализует работу кишечника.

борется с запорами, нормализует работу кишечника. Снижает риск рака и других болезней.

и других болезней. Помогает похудеть: дает ощущение сытости, ускоряет метаболизм.

дает ощущение сытости, ускоряет метаболизм. Полезно для кожи и волос: улучшает состояние кожи, стимулирует рост волос.

Как употреблять льняное семя?

Добавляйте в полосу, йогурт, овсянку.

Используйте в качестве заменителя яиц в выпечке.

Заменяйте льняными семенами часть муки.

Панируйте фрикадельки и котлеты.

Сколько льняных семян нужно есть?

1-2 столовых ложки в день.

Молотое или целое?

Лучше употреблять молотые семена, ведь целые могут плохо перевариваться.

Как хранить льняное семя?

В закрытом контейнере в холодильнике.

Внимание! Этот контент носит исключительно информационный характер и не содержит никаких медицинских советов. По поводу приема лекарства, установления диагнозов и других медицинских советов обратитесь к врачу.

Напомним, мы уже писали, что категорически нельзя добавлять в кофе.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!