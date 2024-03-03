Почти суперфуд: диетологи рассказали о пользе семян льна
Льняное семя: крохотное зернышко с большой пользой – это настоящий суперфуд! Недорогое, доступное и невероятно полезное. Его даже не нужно готовить!
Льняное семя – это не панацея, но оно может стать отличным дополнением к вашему рациону. Добавляйте льняное семя в еду и будьте здоровы, пишет vogue.ua.
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Чем полезны льняные семена?
- Богато питательными веществами: клетчатка, лигнаны, антиоксиданты, витамины и минералы, омега-3 жирные кислоты.
- Снижает уровень холестерина и триглицеридов.
- Улучшает пищеварение: борется с запорами, нормализует работу кишечника.
- Снижает риск рака и других болезней.
- Помогает похудеть: дает ощущение сытости, ускоряет метаболизм.
- Полезно для кожи и волос: улучшает состояние кожи, стимулирует рост волос.
Как употреблять льняное семя?
- Добавляйте в полосу, йогурт, овсянку.
- Используйте в качестве заменителя яиц в выпечке.
- Заменяйте льняными семенами часть муки.
- Панируйте фрикадельки и котлеты.
Сколько льняных семян нужно есть?
1-2 столовых ложки в день.
Молотое или целое?
Лучше употреблять молотые семена, ведь целые могут плохо перевариваться.
Как хранить льняное семя?
В закрытом контейнере в холодильнике.
Внимание! Этот контент носит исключительно информационный характер и не содержит никаких медицинских советов. По поводу приема лекарства, установления диагнозов и других медицинских советов обратитесь к врачу.
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