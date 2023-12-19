Почти все допускали эту ошибку: Почему желток темнеет во время варки яиц

Почему желток темнеет и становится зеленым во время варки яиц и как этого избежать

Яйца – это популярный продукт, часто используемый в кулинарии. Однако иногда после варки желток яиц может потемнеть. Это явление может вызвать беспокойство, поскольку некоторые люди считают, что такие яйца не пригодны для употребления.

На самом деле, потемнение желтка яиц не является признаком опасности, пишет издание "На пенсии". Оно возникает вследствие химической реакции, которая происходит между железом, содержащимся в желтке, и серой, содержащейся в белке. Эта реакция называется сульфидом железа.

Читайте также: Это небезопасно: никогда не мойте яйца перед тем, как положить в холодильник

Скорость этой реакции зависит от времени приготовления яиц. Чем длиннее яйца варятся, тем темнее становится желток.

Чтобы избежать потемнения желтка яиц, необходимо соблюдать следующие правила:

Варить яйца в холодной воде. Это поможет равномерно распределить тепло и предотвратить резкий перепад температур.

Варить яйца не больше 7-8 минут. В это время достаточно, чтобы яйца приготовились, но желток остался светлым.

После того как яйца сварятся, сразу же опустить их в холодную воду. Это поможет приостановить процесс химической реакции.

Если вы все же сварили яйца, а желток потемнел, это не значит, что их нельзя есть. Такие яйца безопасны для здоровья, но они могут иметь не такой приятный внешний вид.

Кто любит жидкий желток, а кто наоборот – максимально густой. Поэтому UAportal делится секретами, сколько времени готовить яйца и как.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!