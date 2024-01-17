Українська
Общество

Почти все допускают эти ошибки: Как правильно кормить кота влажным кормом

Игорь Романько

Как правильно кормить кошку влажным кормом

Какой корм выбирать для своего питомца, решать вам. Но независимо от того, готовите ли вы еду самостоятельно или покупаете готовый корм, важно помнить о том, что еда должна быть теплой.

Кошки являются хищниками, и их природный рацион состоит из мяса, имеющего температуру тела 37-39 градусов. Поэтому еда, которую вы даете своему питомцу, должна быть близка к этой температуре, пишет ukr.media.

Читайте также: Любимое место? Почему коты выбирают подоконники для сна и отдыха

Если вы готовите еду самостоятельно, ее нужно подогреть до комнатной температуры. Влажный корм можно разогреть на водяной бане, но не в микроволновке.

Сухую пищу можно разогреть, но это не обязательно. Однако если вы хотите, чтобы ваша кошка ела ее с большим удовольствием, то можете это сделать.

Вот несколько советов по кормлению кошки:

  • Не давайте ему одновременно сухой и влажный корм.
  • Порции должны быть маленькими, чтобы кот не переедал.
  • Всегда снабжайте своего питомца свежей водой.

Кроме того, можно чередовать сухой и влажный корм. Это не только безопасно, но и разнообразит меню вашего любимца.

Напомним, коты считаются одними из самых загадочных домашних животных и имеют множество примет, связанных с их поведением.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!

ЛайфхакиОбщество