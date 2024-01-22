Почти все совершают эту ошибку: Как правильно пользоваться капсулами для стирки

Как правильно стирать одежду с помощью капсул

Капсулы для стирки – это удобный и эффективный способ отстирать вещи. Однако, если использовать их неправильно, можно причинить вред машинке и одежде.

Если вы будете соблюдать эти правила, капсулы для стирки помогут вам идеально отстирать вещи, не причиняя вреда машинке и одежде, пишет издание "На пенсии".

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Дополнительные советы

Если вы выбираете стиральные капсулы, обратите внимание на состав. В капсулах должны быть только натуральные компоненты, не вредящие одежде и окружающей среде.

Храните капсулы для стирки в сухом месте, подальше от детей.

Не используйте капсулы для стирки, если они повреждены.

Надеемся, эти советы помогут вам правильно использовать капсулы для стирки.

Какие правила нужно соблюдать при использовании стиральных капсул?

Ознакомьтесь с инструкцией. Внимательно читайте инструкцию на упаковке, чтобы узнать, при какой температуре и типе стирки можно использовать капсулы.

Не используйте капсулы для коротких циклов стирки. Капсулы не успевают полностью раствориться в короткое время, поэтому могут оставлять следы на одежде или засорять трубы.

Капсулы не успевают полностью раствориться в короткое время, поэтому могут оставлять следы на одежде или засорять трубы. Не используйте капсулы для стирки шерсти и деликатных тканей. Капсулы могут повредить эти ткани.

Капсулы могут повредить эти ткани. Не перегружайте стиральную машину. При перегрузке капсула может полностью не раствориться.

При перегрузке капсула может полностью не раствориться. Кладем капсулу на дно барабана. Капсула быстрее растворится, если положить на дно барабана, а сверху положить белье.

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