Почти все совершают эту ошибку: Как правильно пользоваться капсулами для стирки
Как правильно стирать одежду с помощью капсул
Капсулы для стирки – это удобный и эффективный способ отстирать вещи. Однако, если использовать их неправильно, можно причинить вред машинке и одежде.
Если вы будете соблюдать эти правила, капсулы для стирки помогут вам идеально отстирать вещи, не причиняя вреда машинке и одежде, пишет издание "На пенсии".
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Дополнительные советы
- Если вы выбираете стиральные капсулы, обратите внимание на состав. В капсулах должны быть только натуральные компоненты, не вредящие одежде и окружающей среде.
- Храните капсулы для стирки в сухом месте, подальше от детей.
- Не используйте капсулы для стирки, если они повреждены.
Надеемся, эти советы помогут вам правильно использовать капсулы для стирки.
Какие правила нужно соблюдать при использовании стиральных капсул?
- Ознакомьтесь с инструкцией. Внимательно читайте инструкцию на упаковке, чтобы узнать, при какой температуре и типе стирки можно использовать капсулы.
- Не используйте капсулы для коротких циклов стирки. Капсулы не успевают полностью раствориться в короткое время, поэтому могут оставлять следы на одежде или засорять трубы.
- Не используйте капсулы для стирки шерсти и деликатных тканей. Капсулы могут повредить эти ткани.
- Не перегружайте стиральную машину. При перегрузке капсула может полностью не раствориться.
- Кладем капсулу на дно барабана. Капсула быстрее растворится, если положить на дно барабана, а сверху положить белье.
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