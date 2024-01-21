Под Киевом нашли могилы женщин, похороненных с кольцами на шеях и ведрами на ногах (фото)

Археологи в Украине нашли недалеко от Киева кладбище в возрасте 1000 лет. Умерших хоронили с оружием, драгоценностями с ведрами вокруг ног.

Как сообщает Live Science, кладбище XI века расположено примерно в 80 километрах к югу от Киева. Здесь обнаружили 107 могил, большинство идентифицированных человеческих останков было в деревянных гробах.

Читайте также: В Бразилии обнаружили захоронение неизвестной группы охотников-собирателей в возрасте 10 000 лет (фото)

Археологи Национальной академии наук Украины Всеволод Ивакин и Вячеслав Баранов сообщили, что на кладбище были найдены могилы мужчин и женщин. Некоторые мужчины были похоронены с оружием (топоры, наконечники копий и мечи). Несколько женщин были похоронены со сложными шейными кольцами.

Около нескольких человеческих остатков археологи обнаружили деревянные ведра у ног, что, возможно, являлось частью погребальных ритуалов.

Археологи также нашли каменный алтарь, браслеты, бусины и остатки пищевых приношений – куриные кости и яичная скорлупа. Ученые считают, что алтарь мог использоваться для христианских или языческих ритуалов.

Некоторые артефакты указывали на то, что некоторые из людей, похороненных здесь, могли служить в армии правителя Киева Владимира Великого или Ярослава Мудрого.

По словам исследователей, в то время, когда кладбище действовало, люди в Украине принимали христианство. Сюда входил и Владимир Великий, оставивший свои языческие корни и крестившийся около 987 года перед женитьбой на Анне, сестре византийского императора Василия II.

Ранее археологи обнаружили в Оклахоме окаменевший фрагмент кожи ящерицы в возрасте 300 миллионов лет. Существо жило за 45 миллионов лет до первых динозавров.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!