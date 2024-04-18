Под властью джинса: топ самых трендовых курток и жакетов из денима 2024 года
Деним не сдает позиции! В 2024 году он снова будет на пике моды, предлагая нам стильные и удобные образы.
Среди трендов – жакеты и куртки разных форм и моделей. Кроме того, в моде будут неординарные сочетания денима с другими тканями. Об этом пишет Радиотрек.
Жакет:
- Приталенный: Классика жанра, которая всегда актуальна. В этом году дизайнеры предлагают жакеты с вырезами и цветочным принтом, что придаст вашему образу женственности и романтики.
- Прямой: Оверсайз жакеты, словно снятые с маминого плеча, снова в моде! Их можно сочетать с шортами-бермудами и туфлями-челноками, создавая элегантный образ, или с укороченными шортами и сапогами-ботфортами для более дерзкого стиля.
Куртка:
- Суженная к талии: Подчеркните свою фигуру стильной курткой, подчеркивающей талию. Ее можно сочетать с голыми платьями, создавая сексуальный образ, или с джинсовыми мини или мидиоподницами для более повседневного стиля.
- Объемная: Куртка-баллон подарит вам комфорт и уют. В этом году актуальны модели, украшенные вышивкой из бисера в виде цветов или в градиенте серо-коричневого цвета.
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Сочетание:
Не бойтесь экспериментировать! Деним прекрасно сочетается с разными вещами:
- Шорты: Бермуды, короткие шорты, джинсовые шорты – выбирайте любой вариант, чтобы создать стильный образ.
- Платья: Голые платья, джинсовые мини или мидиюбки – деним прекрасно дополнит любое платье.
- Брюки: Джинсы, классические брюки, спортивные брюки – сочетайте куртку из денима с любыми брюками, создавая интересные и оригинальные образы.
- Обувь: Туфли-лодочки, босоножки на каблуке, сапоги-ботфорты, кроссовки – выбирайте обувь, которая подчеркнет ваш стиль.
Напомним, мы уже писали, что будет в моде в 2024 году.
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