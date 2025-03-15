Подарят теплые эмоции: топ сериалов для просмотра на выходных

Если вы ищете сериалы для семейного просмотра, эта подборка для вас! Она объединяет душевные истории и смешные моменты, которые подарят хорошее настроение всем поколениям.

От теплых драм до веселых комедий – редакция РБК-Украина собрала сериалы, которые станут отличным выбором для вечера в кругу семьи. Эти истории растрогают сердце, вызовут искренний смех и оставят яркие впечатления!

"Дорога домой" (The Way Home) Трогательный сериал о трех женщинах одной семьи, чья жизнь меняет загадочный пруд вблизи фермы. Когда Кэт Лэндри вместе с дочерью-подростком Элис возвращается в родной городок Порт Хэйвн, чтобы возобновить отношения с матерью Дел, они неожиданно сталкиваются с тайнами прошлого. Удастся ли Кэт выяснить правду о пропавшем брате и дать себе второй шанс на счастье?

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"Бывает и хуже" (The Middle) Веселый сериал о повседневной жизни семьи Хек, обитающей в маленьком городке Индианы. Родители, Фрэнки и Майк пытаются найти подход к своим детям — Акселю, Сью и Брику, которые постоянно подбрасывают неожиданности. При всех трудностях эта семья всегда находит время для поддержки друг друга и не забывает смеяться даже в сложные моменты.

"Юный Шелдон" (Young Sheldon) Эта история рассказывает о детстве гениального, но чудаковатого Шелдона Купера, знакомого всем по сериалу "Теория большого взрыва". События происходят в консервативном Техасе, где юный вундеркинд пытается найти свое место в мире, сталкиваясь с непониманием окружающих и вызовами социальной жизни. А семье Шелдон приходится мириться с его исключительными способностями.

"Мелисса и Джо" (Melissa & Joey) Жизнь успешной политики Мелиссы Берк резко меняется, когда она становится покровительницей своих племянников. Чтобы справиться с новыми обязанностями, она нанимает няню – Джои, бывшего бизнесмена. Вместе они проходят сквозь забавные ситуации, улаживают семейные дела и постепенно становятся ближе друг другу.

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