Подборка в месяц: топ лучших фильмов, вышедших недавно

2024 обещает быть щедрым на интересные кинопремьеры. Нас ждут долгожданные продолжения популярных франшиз, экранизации бестселлеров и оригинальные истории от талантливых режиссеров.

Это лишь некоторые из самых громких премьер 2024 года, а некоторые уже можно посмотреть. Год обещает быть богатым интересными киноновинками, которые нельзя пропустить.

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1. "Дюна: Часть вторая" (28 февраля)

Эпическое продолжение sci-fi романа Фрэнка Герберта, где Пол Атрейдес отправится в опасную поездку, чтобы отомстить за смерть своих близких и выполнить свое величественное предназначение.

2. "Охотники за привидениями 4: Ледяная империя" (10 июля)

Новая часть культовой франшизы, где команда отважных борцов с паранормальными явлениями столкнется с новой угрозой – ледяными привидениями.

3. "Годзилла и Конг: Новая империя" (24 мая)

Два величественных существа вновь сойдутся в эпическом сражении, на кону которого – судьба человечества.

4. "Фуриоза: Безумный Макс. Сага" (22 июня)

Приквел к культовой трилогии, где мы узнаем о том, как Фуриоза стала воительницей пустоши.

5. "Дедпул 3" (6 мая)

Безумный антигерой возвращается с новыми приключениями и еще более остроумными шутками.

6. "Гражданская война" (16 ноября)

Фильм по мотивам одноименного романа Marvel, где супергерои разделятся на два лагеря, что приведет к масштабному сражению.

7. "Королевство планеты обезьян" (14 декабря)

Новая глава истории о противостоянии людей и обезьян, где на кону окажется будущее обоих видов.

8. "Плохие парни 4" (24 августа)

Детективы Майк Лоури и Маркус Бернетт снова в деле готовы раскрыть новую тайну.

9. "Аквамен и утраченное королевство" (17 марта)

Аквамен возвращается, чтобы спасти Атлантиду от новой угрозы.

10. "Миссия невыполнима 7" (14 июля)

Итан Хант и его команда снова рискуют жизнями, чтобы выполнить опасную миссию.

Напомним, UAportal подготовил 10 вдохновляющих и мотивационных фильмов, которые стоит посмотреть каждому.

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