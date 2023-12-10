Поддерживает работу сердца и насыщает организм калием: почему стоит съедать два банана в день

Бананы – не только вкусные, но и полезные. Если ежедневно употреблять по два банана, можно извлечь много пользы для организма.

Об этом пишет ТСН.

Польза от бананов для организма:

Организм будет насыщаться калием

Калий является ключевым для генерации электрического заряда в каждой клетке, необходимого для его функционирования. Также калий способствует регуляции сердцебиения, здоровому артериальному давлению и высвобождению инсулина при регулировании уровня сахара. Взрослым рекомендуется потреблять от 3,500 до 4,700 мг калия в день (в зависимости от состояния здоровья и образа жизни), поэтому два банана обеспечат покрытие почти четверти этой нормы.

Уменьшается риск раковых заболеваний

Высокий уровень витамина C в бананах помогает оградить от канцерогенов и свободных радикалов. Пищевая клетчатка способствует балансу пищеварительной системы, предотвращая развитие рака толстой кишки.

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Поддерживается постоянная работа сердца благодаря сбалансированному соотношению калия и натрия.

Недавнее исследование показало, что люди, получающие примерно 4,069 мг калия каждый день, снижают риск смерти из-за ишемии сердца на 49%. Бананы также содержат клетчатку, витамины C и B6, поддерживающие работу сердца.

Удовлетворяется потребность в сладком здоровым способом

В современной диетической практике сахар имеет отрицательную окраску, однако важно помнить, что дело не в самом сахаре, а в продуктах, где сахар был искусственно добавлен. Бананы естественно сладкие, поэтому их употребление не повлияет негативно на здоровье. В частности, бананы, благодаря содержанию клетчатки, предотвращают резкие скачки сахара в крови и замедляют процесс пищеварения.

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