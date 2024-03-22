Поддерживают работу сердца и сосудов: какие жирные продукты нельзя исключать из рациона

Здоровье сердечно-сосудистой системы – это основа нашего самочувствия. К счастью, мы можем влиять на его состояние с помощью правильного питания.

Группа канадских ученых проанализировала данные о состоянии здоровья более 245 тысяч человек из 80 стран мира. Их целью было выявить продукты, положительно влияющие на сердце и сосуды. Об этом пишет Радиотрек.

Результаты:

Исследование показало, что для поддержания здоровья сердечно-сосудистой системы рекомендуется включать в рацион три группы продуктов:

Жирная рыба: лосось, тунец, селедка, скумбрия – источники омега-3 жирных кислот, которые борются с воспалениями и снижают уровень холестерина.

Свежее мясо: индейка, курица, говядина (нежирные сорта) – снабжают белок, необходимый для строения и поддержания мышц, в том числе сердечной.

индейка, курица, говядина (нежирные сорта) – снабжают белок, необходимый для строения и поддержания мышц, в том числе сердечной. Жирные молочные продукты: творог, сливочное масло, йогурт – содержат витамины группы B, кальций, калий и другие полезные вещества, которые укрепляют сердечную мышцу и регулируют артериальное давление.

Важно:

Употреблять эти продукты умеренно, 2-3 порции в неделю.

Сбалансировать рацион свежими овощами, фруктами и цельнозерновыми продуктами.

Ограничить потребление сахара, соли и трансжиров.

Следуя этим рекомендациям, вы можете значительно улучшить здоровье сердца и сосудов.

Помните:

Это исследование дает общие рекомендации.

Для получения персонализированных советов по питанию рекомендуется проконсультироваться с врачом или диетологом.

Напомним, мы уже писали, почему стоит включить в свой рацион мед с корицей.

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