Подготовьте пяточки к босоножкам: простые способы избавиться от грубой и потрескавшейся кожи

Зимний сезон закончился, и пора забыть о теплых носках и доставать открытую обувь на весенне-летний сезон. Однако, если ваши ноги страдают от сухости, потресканости и мозолей, не стоит паниковать. Есть простое и эффективное решение.

Расслабление и обновление кожи ног можно добиться с помощью легкой процедуры в домашних условиях. Вам понадобится всего несколько простых ингредиентов, пишет santeplusmag.

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Что понадобится:

4-5 литров теплой воды

2 столовые ложки пищевой соды

перчатка для чистки или пемза

Увлажняющий крем

Эфирное масло лаванды (по желанию)

Подготовка раствора: Добавьте пищевую соду в теплую воду и перемешайте, пока она полностью растворится. Для приятного аромата и эффекта спа-процедуры добавьте несколько капель эфирного масла лаванды.

Погружение ног: Погрузите ноги в этот раствор на 15-20 минут. После этого возьмите щетку, мочалку или пемзу и тщательно потрите потрескавшиеся участки на ногах.

Увлажнение кожи: Нанесите обильный слой увлажняющего крема или кокосового масла на ваши ноги. Носите носки, чтобы сохранить влагу. Если вы выполняете эту процедуру перед сном, спите в носках.

Эта ванная для ног не только расслабляет, но и увлажняет и обновляет кожу. Рекомендуется проводить данную процедуру один или два раза в неделю. Как только состояние вашей кожи улучшится, вы можете делать это дважды в месяц в течение всего лета.

Для более интенсивного эффекта можно также сделать густую пасту из пищевой соды и воды, и затем потрите ноги перед использованием пемзы.

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