Подживляет цветы и не только: почему не нужно выливать воду из-под яиц

Многие имеют привычку изливать использованную после варки яиц воду в канализацию, считая ее ненужной. На самом же деле, эта жидкость может пригодиться домашним цветоводам.

Секрет ее полезных свойств хорошо известен французским хозяйкам. Эта вода прекрасно подпитывает цветы и не только. Об этом пишет Главред.

Ценный органический кальций

Во время варки скорлупа яиц высвобождает органический кальций, который растворяется в воде. Это вещество идеально подходит для укрепления корневой системы растений. Вода из яиц превращается в биологически активный раствор для подпитки зеленых красавиц.

Сбалансированный рН почвы

В процессе кипения скорлупа высвобождает также минеральные соли, помогающие поддерживать оптимальный уровень кислотности почвы. Это особенно важно для растений, которые имеют специфические требования к кислотно-щелочной баланс для здорового роста.

Натуральные питательные вещества

Растворенные в яичной воде минералы становятся ценным источником питательных частей для комнатных растений. Достаточно раз в месяц поливать цветы этим раствором, чтобы заметить стимулирующее влияние на их рост и общий вид.

Итак, прежде чем выливать отработанную после варки яиц воду, следует задуматься над ее полезными свойствами для домашних растений. Это натуральное и бесплатное средство для подпитки зеленых красавиц.

Мы уже писали, почему яйца нужно посыпать солью.

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