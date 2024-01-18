Подкормка и обрезка деревьев зимой: эксперты сказали, как не навредить саду

Зима – это время года, когда многие забывают о своих садах. Однако правильный уход за садом в этот сезон может помочь растениям пережить холодный период и вернуться здоровыми и крепкими весной.

Хелен Нюл, руководитель отдела биоразнообразия Barratt Developments, поделилась пятью распространенными ошибками в зимнем садоводстве, которых людям следует избегать, пишет Express.

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По словам эксперта по садоводству, одна из самых распространенных ошибок, которую допускают садоводы зимой, – это пренебрежение своим садом. Это может привести к тому, что растения станут слабыми и восприимчивыми к болезням и вредителям.

Также не стоит забывать об обрезке больных и старых веток. Обрезка растений зимой, когда они находятся в покое, поможет способствовать интенсивному росту в течение следующего вегетационного периода, а также продлит им жизнь.

Еще одна ошибка садоводов – отсутствие защиты растений от холода.

Некоторые растения, такие как георгины и пеларгонии, нуждаются в защите от суровых погодных условий, таких как мороз и снег. Их можно защитить, добавив растительные покровы или перенеся в помещение.

Неубранные опавшие листья – еще одна ошибка садоводов. Эксперт добавила, что опавшие листья можно собирать и компостировать. В конце концов оно разлагается, создавая удобрение для следующего вегетационного периода.

Последняя ошибка садоводов – упущение за садовыми инструментами.

Хелен Нюл говорит: садовые инструменты могут повредиться зимой, если их оставить на улице. Попробуйте правильно хранить их в сухом и защищенном месте, например в сарае, гараже или ящике для хранения.

Следуя этим советам, вы можете помочь своему саду пережить зиму и вернуться здоровым и крепким весной.

Напомним, эксперт назвал зимнее правило обрезки растений "три Д", что привлечет сад к цветению весной.

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