Подложка на беду: Что делать, если случайно нашли иглу в непредсказуемом месте

Что значит найти иглу в неожиданном месте

Иглы всегда считались мощным инструментом для наведения порчей и различных магических ритуалов. Найденная игла дома или на работе всегда вызывает тревогу, но важно знать, как правильно поступать в такой ситуации.

Игла, как металлический предмет, является отличным проводником энергии, а ее форма создает идеальные вихревые потоки, сообщает Ukr.Media. Это обеспечивает образование сильного биополя, которое может влиять на окружающее пространство и людей через острие иглы. Маги и колдуны используют иглы для проведения своих обрядов, закладывая программу и создавая подклад для конкретного человека.

Читайте также: Кому нельзя дарить часы и почему: значение предрассудка

Варианты подкладов с помощью игл:

Порча: Иглу могут подложить в дом, одежду, автомобиль, стену или штору. Порча может влиять на здоровье, взаимоотношения в семье, материальное состояние, профессиональный успех и другие аспекты жизни. Обряд насмерть: Самый страшный обряд, использующий иглу, совершается насмерть человека. Иглу заправляют черной нитью и подкладывают в место, где она часто находится.

Действия при нахождении иглы:

Игла в одежде: Заверните найденную иглу в белую бумагу и закопайте на перекрестке. Прополоскать одежду в проточной воде. Ритуал производите без слов. Игла дома: Пройдите иглу над огнем церковной свечи, опустите в стакан со святой водой, засыпьте солью и оставьте на ночь, затем закопайте на перекрестке. Игла в автомобиле: Осторожно возьмите иглу щипцами, опустите в проточную воду на время. Не берите иглу руками, ведь это может потребовать ритуала очищения и молитвы.

Важно проводить ритуалы в фазу нисходящего месяца.

Напомним, мы уже писали, какие приметы о деньгах действительно работают.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!