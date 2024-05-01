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Подойдет даже новичкам: как сделать макияж методом "трех пальцев"

Цихоцкая Мария

Подойдет даже новичкам: как сделать макияж методом 'трех пальцев'
Этот метод поможет вам сделать безупречный макияж в считанные минуты, даже если у вас нет много времени или опыта.

Современный ритм жизни не всегда оставляет время для создания сложного макияжа. Однако это не означает, что нужно идти на компромиссы с собой и отказываться от подчеркивания своих черт.

Эксперт Рене Родригес для Popsugar поделилась простым методом "трех пальцев", который поможет вам сделать безупречный макияж за считанные минуты, даже если у вас нет много времени или опыта. Об этом пишет Popsugar.

Почему метод "трех пальцев" так экономен?

  • Скорость: Нанесение косметики на пальцы и затем на лицо значительно быстрее использования кистей или спонжей.
  • Симметрия: Благодаря использованию пальцев в качестве трафаретов вы сможете легко добиться симметрии макияжа на обеих сторонах лица.
  • Аккуратность: Пальцы позволяют более четко контролировать количество и распределение косметики, делая макияж более аккуратным и безупречным.

Как сделать макияж по методу "трех пальцев"?

  1. Подготовьте пальцы: Нанесите немного увлажняющего крема на руки, чтобы косметика лучше ложилась на пальцы.
  2. Бронзер: Нанесите немного бронзера на безымянный палец.
  3. Румяна: Нанесите немного румян на средний палец.
  4. Хайлайтер: Нанесите чуть-чуть хайлайтера на указательный палец.
  5. Нанесение: Приложите безымянный палец к скуле, а средний и указательный – немного выше.
  6. Растушивание Легкими движениями растушуйте косметику по лицу с помощью влажного спонжа.
  7. Завершение: Добавить тушь для ресниц, блеск для губ или другие любимые косметические средства.

Как правильно снимать макияж: одно простое правило

Советы:

  • Используйте бронзер, румяна и хайлайтер, соответствующие вашему тону кожи.
  • Для более интенсивного макияжа нанесите побольше косметики на пальцы.
  • Если вы не уверены в своих силах, можете поначалу потренироваться на тыльной стороне ладони.

Напомним, мы уже писали, как правильно подготовить лицо.

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