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Подойдет не все: какую воду нужно давать собаке для питья

Цихоцкая Мария

Подойдет не все: какую воду нужно давать собаке для питья
Собаке нужно давать чистую и свежую воду

Владельцы собак часто тщательно подходят к вопросу питания своих любимцев, выбирая качественный корм и соблюдая режим кормления. Однако, выбор питья для животных, как правило, не получает такого же пристального внимания, ведь чаще всего используется обычная вода из-под крана. На самом деле, вода – это основа жизни, и не каждая из них подходит для питья животного. Об этом пишет Dogster.

Как подбирать воду для собаки:

Основные правила:

  • Чистота: Вода всегда должна быть чиста. Жидкость в открытой миске быстро собирает пыль, грязь и микробы, поэтому ее следует менять не менее двух раз в день.
  • Свежесть: Используйте специальные поилки, чтобы вода оставалась чистой и свежей.
  • Температура: Вода комнатной температуры – лучший выбор.
  • Доступность: Миска с водой всегда должна быть полна, особенно если собака ест сухой корм.

Какую воду лучше давать?

Хозяева собак часто сомневаются, какую воду выбрать: сырую, кипяченую или фильтрованную. У каждой из них есть свои плюсы и минусы:

Кипяченая:

  • Плюсы: Обеззараженная от бактерий.
  • Минусы: Теряет кислород и полезные микроэлементы во время кипячения.
  • Качество зависит от посуды: Не используйте алюминиевые, металлические или пластиковые чайники.

Сырая:

  • Плюсы: Сохраняет природные свойства.
  • Минусы: Может содержать вредные примеси, бактерии, вирусы.
  • Небезопасно: Не рекомендуется давать собаке воду из непроверенных источников.

Фильтрованная:

  • Плюсы: Очищена от вредных примесей, сохранены полезные микроэлементы.
  • Минусы: Качество зависит от типа фильтра.
  • Лучший выбор: Многие ветеринары рекомендуют использовать фильтрованную воду.

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Дополнительные советы:

  • Можно давать собаке воду в бутылках (без газа).
  • Регулярно мойте миску для воды с моющим средством.
  • Следите за тем, чтобы собака пила достаточно воды, особенно в жару.

Правильный выбор воды – это залог здоровья и бодрости вашего четвероногого друга!

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