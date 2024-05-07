Подойдет не все: какую воду нужно давать собаке для питья

Владельцы собак часто тщательно подходят к вопросу питания своих любимцев, выбирая качественный корм и соблюдая режим кормления. Однако, выбор питья для животных, как правило, не получает такого же пристального внимания, ведь чаще всего используется обычная вода из-под крана. На самом деле, вода – это основа жизни, и не каждая из них подходит для питья животного. Об этом пишет Dogster.

Как подбирать воду для собаки:

Основные правила:

Чистота: Вода всегда должна быть чиста. Жидкость в открытой миске быстро собирает пыль, грязь и микробы, поэтому ее следует менять не менее двух раз в день.

Вода всегда должна быть чиста. Жидкость в открытой миске быстро собирает пыль, грязь и микробы, поэтому ее следует менять не менее двух раз в день. Свежесть: Используйте специальные поилки, чтобы вода оставалась чистой и свежей.

Используйте специальные поилки, чтобы вода оставалась чистой и свежей. Температура: Вода комнатной температуры – лучший выбор.

Вода комнатной температуры – лучший выбор. Доступность: Миска с водой всегда должна быть полна, особенно если собака ест сухой корм.

Какую воду лучше давать?

Хозяева собак часто сомневаются, какую воду выбрать: сырую, кипяченую или фильтрованную. У каждой из них есть свои плюсы и минусы:

Кипяченая:

Плюсы: Обеззараженная от бактерий.

Обеззараженная от бактерий. Минусы: Теряет кислород и полезные микроэлементы во время кипячения.

Теряет кислород и полезные микроэлементы во время кипячения. Качество зависит от посуды: Не используйте алюминиевые, металлические или пластиковые чайники.

Сырая:

Плюсы: Сохраняет природные свойства.

Сохраняет природные свойства. Минусы: Может содержать вредные примеси, бактерии, вирусы.

Может содержать вредные примеси, бактерии, вирусы. Небезопасно: Не рекомендуется давать собаке воду из непроверенных источников.

Фильтрованная:

Плюсы: Очищена от вредных примесей, сохранены полезные микроэлементы.

Очищена от вредных примесей, сохранены полезные микроэлементы. Минусы: Качество зависит от типа фильтра.

Качество зависит от типа фильтра. Лучший выбор: Многие ветеринары рекомендуют использовать фильтрованную воду.

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Дополнительные советы:

Можно давать собаке воду в бутылках (без газа).

Регулярно мойте миску для воды с моющим средством.

Следите за тем, чтобы собака пила достаточно воды, особенно в жару.

Правильный выбор воды – это залог здоровья и бодрости вашего четвероногого друга!

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