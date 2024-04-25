Подойдут каждой: стилисты назвали ТОП-6 омолаживающих стрижек

Выбор соответствующей прически может стать ключом к обновлению вашего стиля и визуального омоложения. Идеальная стрижка, гармонирующая с формой вашего лица и текстурой волос, может не только трансформировать ваш внешний вид, но и оживить его, мастерски маскируя признаки старения и акцентируя вашу естественную привлекательность.

Команда UAportal собрала для вас самые актуальные варианты омолаживающих стрижек, которые сейчас на пике популярности среди стилистов.

Современная объемная стрижка пикси

Стрижка пикси. Источник: adfave.xyz/Pinterest Стрижка пикси. Источник: adfave.xyz/Pinterest

Эта прическа возглавляет список омолаживающих стрижек, что не удивительно, поскольку она придает объем тонким и ослабленным волосам, делает лицо открытым, а общий образ стильным. Прическа имеет короткие пряди на макушке и длинные на затылке, подходит для женщин с овальным или круглым лицом.

Многослойный боб

Многослойный боб. Источник: pixabay.com Многослойный боб. Источник: pixabay.com

Такую стрижку можно делать как на короткие волосы, так и на локоны средней длины. Прическа создает легкий и игривый образ, подчеркивая красоту глаз, и одновременно скрывает морщинки на верхней части лица. Стрижка подходит абсолютно всем женщинам, независимо от возраста, типа лица и структуры волос.

Асимметричный боб

Асимметричный боб. Источник: pixabay.com Асимметричный боб. Источник: pixabay.com

Эта стрижка подходит как для коротких, так и для средней длины волос. Она имеет градированные пряди разной длины, что придает легкому природному объему и динамике образа. Такая прическа идеально подойдет обладательницам удлиненного лица и любого типа волос.

Боб каре

Боб каре. Источник: pixabay.com Боб каре. Источник: pixabay.com

Это классический вариант стрижки боб с закругленными прядями внутрь. Такая прическа делает локоны сильными и густыми, подходит для прямых здоровых волос. Стрижка акцентирует внимание на линии шеи, удлиняет лицо, поэтому подойдет для обладательниц квадратного или прямоугольного лица.

Удлиненное каре

Удлиненное каре. Источник: Freepik Удлиненное каре. Источник: Freepik

Эту прическу можно считать универсальной, ведь она подходит абсолютно всем женщинам. Если вы не хотите кардинально изменять свой стиль и длину волос, тогда эта стрижка именно для вас. Она освежает образ, скрывает возрастные изменения на лице и выражает природную красоту.

Стрижки с челкой

Стрижки с челкой. Источник: Freepik Стрижки с челкой. Источник: Freepik

Эта стрижка идеально подходит для тех, кто желает скорректировать линии лица и омолодиться, ведь благодаря челке можно скрыть возрастные изменения на коже лица, высокий лоб и т.д. Челка имеет много вариантов – она может быть градуированной, асимметричной, прямой, набок или густой. Стрижки с челкой будут подходить любой женщине, независимо от структуры волос и типа лица.

Напомним, ранее мы рассказывали о лучших прически для женщин 40+, страдающих от выпадения волос.

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